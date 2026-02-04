Обвиниха първия съпруг на Джил Байдън в убийство в Делауеър

Бившият съпруг на Джил Байдън – Уилям Стивънсън – е обвинен в убийството на собствената си съпруга, извършено в дома им в щата Делауеър в края на декември, съобщиха властите в официално прессъобщение, цитирано от Асошиейтед прес.

- Реклама -

77-годишният Стивънсън, жител на Уилмингтън, е бил женен за Джил Байдън в периода 1970–1975 г.

Говорителката на главния прокурор на Делауеър Каролин Харисън потвърди по телефона, че обвиняемият действително е първият съпруг на Джил Байдън.

От офиса на бившия президент и първата дама бе съобщено по имейл, че Джил Байдън отказва коментар по случая.

Стивънсън остава в затвора, след като не е успял да плати определената гаранция от 500 000 долара след ареста му в понеделник. Срещу него е повдигнато обвинение в убийство от първа степен за смъртта на 64-годишната Линда Стивънсън, настъпила на 28 декември.

Според предишна информация на полицията, служители на реда са били извикани в дома на семейството малко след 23:00 часа по сигнал за домашен спор, където са открили жената в безсъзнание в хола. Опитите за оказване на първа помощ не са успели да я спасят.

Обвинението е внесено от голямото жури след продължило седмици разследване, проведено от детективи към Министерството на правосъдието на Делауеър.

Към момента няма информация дали Стивънсън има нает адвокат.

След раздялата си със Стивънсън, Джил Байдън сключва брак с американския сенатор Джо Байдън през 1977 г.