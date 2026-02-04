НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          Крими

          Обвиниха първия съпруг на Джил Байдън в убийство в Делауеър

          77-годишният Уилям Стивънсън остава в ареста без внесена гаранция от 500 000 долара, след като прокуратурата го обвини за смъртта на съпругата му Линда Стивънсън

          4 февруари 2026 | 09:30 300
          Снимка: The Sun
          Сподели
          Бившият съпруг на Джил Байдън – Уилям Стивънсън – е обвинен в убийството на собствената си съпруга, извършено в дома им в щата Делауеър в края на декември, съобщиха властите в официално прессъобщение, цитирано от Асошиейтед прес.

          77-годишният Стивънсън, жител на Уилмингтън, е бил женен за Джил Байдън в периода 1970–1975 г.

          Джо Байдън преминава през нов етап на лечение в битката с агресивен рак на простатата Джо Байдън преминава през нов етап на лечение в битката с агресивен рак на простатата

          Говорителката на главния прокурор на Делауеър Каролин Харисън потвърди по телефона, че обвиняемият действително е първият съпруг на Джил Байдън.

          От офиса на бившия президент и първата дама бе съобщено по имейл, че Джил Байдън отказва коментар по случая.

          Стивънсън остава в затвора, след като не е успял да плати определената гаранция от 500 000 долара след ареста му в понеделник. Срещу него е повдигнато обвинение в убийство от първа степен за смъртта на 64-годишната Линда Стивънсън, настъпила на 28 декември.

          Според предишна информация на полицията, служители на реда са били извикани в дома на семейството малко след 23:00 часа по сигнал за домашен спор, където са открили жената в безсъзнание в хола. Опитите за оказване на първа помощ не са успели да я спасят.

          Обвинението е внесено от голямото жури след продължило седмици разследване, проведено от детективи към Министерството на правосъдието на Делауеър.

          Коя е Джил Байдън? Съпругата на Джо Байдън и новата първа дама на САЩ (СНИМКИ) Коя е Джил Байдън? Съпругата на Джо Байдън и новата първа дама на САЩ (СНИМКИ)

          Към момента няма информация дали Стивънсън има нает адвокат.

          След раздялата си със Стивънсън, Джил Байдън сключва брак с американския сенатор Джо Байдън през 1977 г.

