НА ЖИВО: Йотова се среща с ДПС- Ново начало

Започна срещата на президента Илияна Йотова с представителите на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“ на „Дондуков“ 2.

Продължават консултации на президента с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание за назначаване на служебен министър-председател.

След тях от 11.30 ч. президентът ще се срещне с представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“.

Покана за среща е отправена и към парламентарната група на „Възраждане“, уточняват от президентството. От партията на Костадин Костадинов обявиха, че няма да участват в консултациите още на 2 февруари.

Припомняме Ви, че вчера президентът Илияна Йотова се срещна с представители на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.

Евроком ще излъчи на живо предвидените за днес срещи с политическите формации!