      сряда, 04.02.26
          България

          НА ЖИВО: Йотова се среща с ДПС- Ново начало

          4 февруари 2026 | 09:47
          НА ЖИВО: Йотова се среща с ДПС- Ново начало
          Очаквайте НА ЖИВО: Йотова се среща с ДПС- Ново начало
          Започна срещата на президента Илияна Йотова с представителите на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“ на „Дондуков“ 2.

          Продължават консултации на президента с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание за назначаване на служебен министър-председател.

          След тях от 11.30 ч. президентът ще се срещне с представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“.

          А от 13 ч. е срещата й с представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“.

          Покана за среща е отправена и към парламентарната група на „Възраждане“, уточняват от президентството.  От партията на Костадин Костадинов обявиха, че няма да участват в консултациите още на 2 февруари. 

          Припомняме Ви, че вчера президентът Илияна Йотова се срещна с представители на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. 

          Евроком ще излъчи на живо предвидените за днес срещи с политическите формации!

