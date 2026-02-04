НА ЖИВО: Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова започна консултациите с представителите на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ на „Дондуков“ 2.

Държавният глава продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

От левицата изпратиха Драгомир Стойнев, Мая Димитрова и Кирил Добрев. Интересен факт е, че днес се навършват 29 години от връщането на мандата за съставяне на правителство след оставката на Жан Виденов, извършено от бащата на Кирил Добрев – покойният Николай Добрев.

Очаква се и определяне на дата за предстоящите парламентарни избори.

По-рано днес Йотова се срещна с представителите на парламентарната група на ДПС „Ново начало“.

Последната среща на президента Йотова за днес е предвидена за 13 ч. с представителите на парламентарната група на „Има такъв народ“.

Евроком предава на живо всички срещи на държавния глава с политическите формации.