      сряда, 04.02.26
          - Реклама -
          Откриха човешки останки в Северния парк в София, разследват случая

          Липсват документи за самоличност, а според първоначалната информация тялото е престояло дълго време на мястото

          4 февруари 2026 | 09:49
          Снимка: Евроком
          Части от човешко тяло са били намерени в столичния Северен парк в неделя, сочат медийни публикации. Към момента обстоятелствата около случая остават неясни, а институциите все още не са дали подробности.

          По предварителни данни останките са на мъж, като документи за самоличност не са открити. Смята се, че тялото е престояло продължително време на мястото, преди да бъде намерено.

          За случая се разбира, след като минувач е усетил силна неприятна миризма в района, съобщава агенция „Фокус“.

          До този момент няма официална информация от столичната полиция относно обстоятелствата около откритието.

