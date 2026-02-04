Откриха човешки останки в Северния парк в София, разследват случая

Части от човешко тяло са били намерени в столичния Северен парк в неделя, сочат медийни публикации. Към момента обстоятелствата около случая остават неясни, а институциите все още не са дали подробности.

По предварителни данни останките са на мъж, като документи за самоличност не са открити. Смята се, че тялото е престояло продължително време на мястото, преди да бъде намерено.

За случая се разбира, след като минувач е усетил силна неприятна миризма в района, съобщава агенция „Фокус“.

До този момент няма официална информация от столичната полиция относно обстоятелствата около откритието.