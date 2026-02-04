НА ЖИВО
Search Suggestions
      No menu items!
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА – Левски

          Ако парламентарните избори се проведат на посочената дата, това със сигурност ще доведе до промяна на деня на сблъсъка между "червените" и "сините"

          4 февруари 2026 | 21:47 00
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ще направим всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници. Това каза президентът Илияна Йотова в началото на днешните консултации в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, съобщиха колегите от Novini.bg. Бързата проверка в календара показва, че първата неделя след тазгодишния Великден е 19 април – в уикенда, за който е планирано дербито между ЦСКА и Левски на Националния стадион „Васил Левски“. Ако парламентарните избори се проведат на посочената дата, това със сигурност ще доведе до промяна на деня на сблъсъка между „червените“ и „сините“.

          - Реклама -
            
            

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Христо Янев забива твърд титуляр на пейката

          Станимир Бакалов -
          Слабата игра на Адриан Лапеня в последно време най-вероятно ще прати испанеца на пейката при рестарта на ЦСКА в Първа лига
          Спорт

          Сделка все пак ще има – Ботев (Пд) взима звездата на Спартак (Варна)

          Станимир Бакалов -
          Очаква се в следващите дни да бъде финализирана сделката за звездата на Спартак (Варна) Шанде.
          Спорт

          Левски обяви важна новина след боя от Лудогорец

          Станимир Бакалов -
          В деня на срещата билети няма да се продават в официалния магазин на клуба
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions