Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА – Левски

Ще направим всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници. Това каза президентът Илияна Йотова в началото на днешните консултации в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, съобщиха колегите от Novini.bg. Бързата проверка в календара показва, че първата неделя след тазгодишния Великден е 19 април – в уикенда, за който е планирано дербито между ЦСКА и Левски на Националния стадион „Васил Левски“. Ако парламентарните избори се проведат на посочената дата, това със сигурност ще доведе до промяна на деня на сблъсъка между „червените“ и „сините“.

