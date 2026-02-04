НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Парламентът обсъжда Туристически гаранционен фонд и Закон за потребителските кредити

          Депутатите ще дискутират и промени в Закона за Конституционния съд

          4 февруари 2026 | 09:52 120
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Народното събрание започна редовната си пленарна седмица, като заседанието бе открито при наличието на сериозен кворум от 194 регистрирани народни представители. Дневният ред на парламента включва разглеждането на ключови икономически и правни законопроекти.

          - Реклама -

          Основен акцент в работата на депутатите е обсъждането на първо четене на промените в Закона за туризма. Предложените текстове предвиждат създаването на специализиран Туристически гаранционен фонд.

          Тази мярка е насочена към повишаване на сигурността в сектора и гарантиране на правата на потребителите при несъстоятелност на туроператори.

          Програмата на Народното събрание продължава с разглеждане на първо четене на изменения в Закона за потребителските кредити, които целят регулиране на финансовите взаимоотношения между кредитори и заематели. Паралелно с това депутатите ще дискутират и промени в Закона за Конституционния съд.

          Очакванията са за засилен политически дебат по време на утрешното заседание, когато като първа точка е заложено окончателното гласуване на промените в Изборния кодекс.

          Спорният момент засяга редукцията на броя на избирателните секции в държави извън Европейския съюз – тема, която традиционно предизвиква остри реакции сред политическите сили и българската общност зад граница.

          Народното събрание започна редовната си пленарна седмица, като заседанието бе открито при наличието на сериозен кворум от 194 регистрирани народни представители. Дневният ред на парламента включва разглеждането на ключови икономически и правни законопроекти.

          - Реклама -

          Основен акцент в работата на депутатите е обсъждането на първо четене на промените в Закона за туризма. Предложените текстове предвиждат създаването на специализиран Туристически гаранционен фонд.

          Тази мярка е насочена към повишаване на сигурността в сектора и гарантиране на правата на потребителите при несъстоятелност на туроператори.

          Програмата на Народното събрание продължава с разглеждане на първо четене на изменения в Закона за потребителските кредити, които целят регулиране на финансовите взаимоотношения между кредитори и заематели. Паралелно с това депутатите ще дискутират и промени в Закона за Конституционния съд.

          Очакванията са за засилен политически дебат по време на утрешното заседание, когато като първа точка е заложено окончателното гласуване на промените в Изборния кодекс.

          Спорният момент засяга редукцията на броя на избирателните секции в държави извън Европейския съюз – тема, която традиционно предизвиква остри реакции сред политическите сили и българската общност зад граница.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Мистерията край „Петрохан“: лагери за деца, въоръжено НПО и въпроси около заградени територии и споразумения с МОСВ

          Дамяна Караджова -
          Случаят с откритите тела на край хижа в района повдига сериозни въпроси
          Политика

          Ивайло Калфин: Списъкът за служебни премиери е абсурден, всички са в конфликт на интереси

          Росица Николаева -
          Присъединяването на България към т.нар. „Борд за мир“ и подписването на документа от страна на Росен Желязков повдига сериозни въпроси относно мотивите зад това...
          Любопитно

          Ниагарският водопад частично замръзна и привлече туристи с ледена гледка (СНИМКИ)

          Десислава Димитрова -
          Ниагарският водопад е замръзнал частично, превръщайки се в зрелищна ледена атракция, която продължава да привлича туристи въпреки температурите под нулата.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions