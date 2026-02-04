Народното събрание започна редовната си пленарна седмица, като заседанието бе открито при наличието на сериозен кворум от 194 регистрирани народни представители. Дневният ред на парламента включва разглеждането на ключови икономически и правни законопроекти.

- Реклама -

Основен акцент в работата на депутатите е обсъждането на първо четене на промените в Закона за туризма. Предложените текстове предвиждат създаването на специализиран Туристически гаранционен фонд.

Тази мярка е насочена към повишаване на сигурността в сектора и гарантиране на правата на потребителите при несъстоятелност на туроператори.

Програмата на Народното събрание продължава с разглеждане на първо четене на изменения в Закона за потребителските кредити, които целят регулиране на финансовите взаимоотношения между кредитори и заематели. Паралелно с това депутатите ще дискутират и промени в Закона за Конституционния съд.

Очакванията са за засилен политически дебат по време на утрешното заседание, когато като първа точка е заложено окончателното гласуване на промените в Изборния кодекс.

Спорният момент засяга редукцията на броя на избирателните секции в държави извън Европейския съюз – тема, която традиционно предизвиква остри реакции сред политическите сили и българската общност зад граница.