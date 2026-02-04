Първо в Евроком: Издирваният от „Петрохан“ 8 години живял в Мексико, сигнали за педофилия имало от години в службите

Издирваният собственик на хижа „Петрохан“ Ивайло Калушев 8 години е живял в Мексико, заедно с двама от убитите – Пламен Статев и Ивайло Иванов. Това научи „Евроком“ от свои източници от службите за сигурност. Там Ивайло Калушев се е занимавал с пещерно гмуркане, като по подобие на района в Петрохан е изградил затворена и скъпоструваща база с охрани, камери за наблюдение и екипировка – последен писък на модата.

Групата е обучавала възрастни и не е имала намерение да се прибира в България. Въпреки това, Ивайло Калушев напуска чуждата държава към 2019 г, прибира се у нас и купува хижата за 90 000 лева от Искра Фидосова.

У нас Калушев започва да организира детски лагери под претекст, че е овладял тибетската философия и може да научи хлапетата на любов и израстване в природна среда. Именно тогава се появяват и съмненията, че нещо нередно се случва зад стените на хижата. Преди 3-4 години постъпват първите сигнали за физическа близост на Калушев с малолетни и непълнолетни момчета. До този момент обаче няма яснота дали антимафиотите са достигнали до нови разкрития.

Факт е, че Ивайло Калушев се определя от близки като „странен“. Упорито се говори, че Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев са били „момчета за всичко“. Използвани са като общи работници и са удовлетворявали всяко желание на собственика на хижата. За педофилия първи съобщиха от полицията, а днес подобна теза застъпи и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Той обвини родителите, че не са съдействали за навременното разкриване на престъпната схема. По данни на източниците ни е имало родители, които да давали хиляди левове, с надеждата, че децата им ще се научат на планинско кателени пещерно гмуркане.

По всичко личи, че групата се е ползвала с много пари. Първоначално Калушев и хората му са били с по-евтино оръжие, но след това започват да се „обзавеждат“ със скъпоструващи пистолети и карабини. По данни на службите, родители са давали хиляди, с надеждата, че децата им ще се чувстват добре и ще се обучават. Някои от тях са били наркозависими и Калушев е обещавал пълно излекуване от зависимостта. Интересно е, че се е провеждал предварителен кастинг на децата, като винаги изчезналият мъж си е избирал момчета.

Подозира се, че Ивайло Калушев е имал познанство и близки отношения с родни политици, иначе няма как да се обясни как създадената от тях Национална агенция за контрол на защитените територии веднага след учредяването си като неправителствена организация през 2022 г. сключва договор с МОСВ, ръководено от тогавашния министър Борислав Сандов за контрол и регулация на територията.

Полицейски източници са категорични, че въоръжената до зъби група по никакъв начин не е била ангажирана с проследяване на незаконната сеч и това е било само претекст за изолиране на голяма част от планинския терен. Така Калушев е създал място, където да се чувства необезпокояван.

Освен него, полицията издирва още двама души – млад мъж и непълнолетно дете. Младият мъж се е познавал с Калушев от съвместното им пребиваване в Мексико. В медиите излязоха данни, че са изчезнали мексиканка и съпругът й, които са живеели в село Гинци. Пълна мистерия е дали Ивайло Калушев е сред живите, дали той стои зад хладнокръвното убийство на тримата мъже и в момента се укрива. Съдбата на другите двама също е неясна. Не се изключва вероятността пребиваването в Мексико да е отворило възможност за наркобизнес. Не е тайна, че именно при сделки с дрога, поети и неизпълнени ангажименти, се действа по този дързък начин.

Странно писмо се появи днес в медиите от Калушев, в което обяснява на майка си да не вярва на това, което ще чуе.