      сряда, 04.02.26
          Политика

          Поддръжници на Николас Мадуро излязоха на протест в Каракас с искане за освобождаването му

          4 февруари 2026 | 03:10 20
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Хиляди поддръжници на бившия лидер на Венецуела Николас Мадуро, който беше свален от власт в резултат на смъртоносна военна операция на САЩ, се събраха в Каракас, за да поискат освобождаването му.

          „Венецуела се нуждае от Николас“,
          скандираше тълпата точно един месец след като той беше драматично свален от власт и откаран в Ню Йорк, за да бъде съден по обвинения в наркотрафик.

          Оттогава временният президент Делси Родригес се движи по тънък лед, опитвайки се да запази подкрепата на Вашингтон, но и на привържениците на Мадуро в правителството, както и на венецуелския народ.

          Няколко демонстранти, много от които работници в публичния сектор, държаха снимки на Мадуро и съпругата му Силия Флорес, която също беше задържана при американската акция, предаде АФП.

          Походът, организиран от правителството, се простираше на няколкостотин метра и беше придружен от камиони, от които звучеше музика.

          Много от протестиращите развяваха венецуелски знамена и бяха облечени в червените цветове на управляващото движение „Чависта“, кръстено на социалистическия предшественик на Мадуро – Уго Чавес.

          „Чувстваме се объркани, тъжни, ядосани. Има много емоции“,
          каза Хосе Пердомо, 58-годишен общински служител, който заяви подкрепата си „за решенията, взети от временния ни президент Делси Родригес“.

          Той добави, че:

          „Рано или късно ще трябва да освободят нашия президент“.

