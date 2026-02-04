Поддръжници на Николас Мадуро излязоха на протест в Каракас с искане за освобождаването му

4 февруари 2026 | 03:10
Хиляди поддръжници на бившия лидер на Венецуела Николас Мадуро, който беше свален от власт в резултат на смъртоносна военна операция на САЩ, се събраха в Каракас, за да поискат освобождаването му.
Оттогава временният президент Делси Родригес се движи по тънък лед, опитвайки се да запази подкрепата на Вашингтон, но и на привържениците на Мадуро в правителството, както и на венецуелския народ.
Няколко демонстранти, много от които работници в публичния сектор, държаха снимки на Мадуро и съпругата му Силия Флорес, която също беше задържана при американската акция, предаде АФП.
Походът, организиран от правителството, се простираше на няколкостотин метра и беше придружен от камиони, от които звучеше музика.
Много от протестиращите развяваха венецуелски знамена и бяха облечени в червените цветове на управляващото движение „Чависта“, кръстено на социалистическия предшественик на Мадуро – Уго Чавес.
