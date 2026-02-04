НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          Полицията във Варна задържа криминално проявен мъж с наркотици и 20 000 евро

          Полицейската операция срещу разпространението на наркотици е проведена снощи

          4 февруари 2026 | 13:05 130
          Служители на полицията във Варна са задържали наркодилър с богато криминално досие, у когото са открити голямо количество наркотични вещества и 20 000 евро, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в морския град.

          Полицейската операция срещу разпространението на наркотици е проведена снощи, като служителите на реда са действали по време на осъществяване на сделка.

          Първоначално е задържан клиентът, който е закупувал количество високорискови опиати, значително надвишаващо стандартните дози за лична употреба.

          Минути по-късно полицаите са арестували и продавача – 27-годишен варненец, който се оказал многократно осъждан и добре познат на органите на реда.

          Рекорден ръст на иззетите наркотици през 2025 г. Рекорден ръст на иззетите наркотици през 2025 г.

          По данни на полицията, преди осем години той е бил задържан за притежание на опиати, същата година е бил заловен да шофира след употреба на наркотични вещества, през 2019 г. е арестуван за разпространение на дрога, а подобни действия са установени отново и през 2022 г.

          При последвалите претърсвания на автомобила и жилището му, полицията е открила и иззела над 20 000 евро, електронна везна, както и голямо количество суха тревиста маса и кристали, разпределени на дози.

          Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура, като предстои експертиза за установяване на точния вид и количество на наркотичните вещества.

          По случая е образувано досъдебно производство, а извършителят е задържан за срок до 24 часа.

          Припомня се, че в края на миналия месец двама наркодилъри също бяха задържани във Варна по време на сделка, което показва засилени действия срещу наркоразпространението в региона.

