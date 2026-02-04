НА ЖИВО
          НачалоЕвропаПолитика

          Полша: Разследваме връзка на Епстийн с руското разузнаване

          Туск заяви, че финансистът може да е поддържал контакти с руски структури

          4 февруари 2026 | 15:02 620
          Доналд Туск
          Специалният пратеник на Кремъл за инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев отхвърли обвиненията за участие на руските разузнавателни служби в скандала около покойния финансист Джефри Епстийн, предаде ДПА.

          В публикация в социалната мрежа „Екс“ Дмитриев обвини западни политически кръгове в опит да отклонят вниманието от други проблеми.

          „Отчаяни, покварени, лъжливи леви елити се паникьосват и се опитват да отклонят вниманието.“ „Светът е уморен от вашите лъжи и вече започва да разбира истината.“

          Изявлението му идва след като полският премиер Доналд Туск обяви началото на разследване, свързано с новопубликувани от американските власти документи по случая „Епстийн“.

          Полша ще проверява възможни връзки между Епстийн и руските разузнавателни служби, както и евентуално влияние върху страната, след като Туск заяви, че финансистът може да е поддържал контакти с руски структури.

          Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България

          В отговор Дмитриев написа:

          „Вашата конспирация и фалшива пропагандна машина бяха разкрити.“

          Той добави и още по-остър коментар:

          „Край на покварените и често сатанински либерални елити.“

          Дмитриев в момента е един от основните преговарящи на Кремъл в контактите със САЩ, като по собствените му думи поддържа добри работни отношения със специалния американски пратеник Стив Уиткоф.

          Случаят с Джефри Епстийн продължава да предизвиква международен отзвук. В продължение на години той е управлявал мрежа за сексуална експлоатация на млади жени и непълнолетни момичета, като е поддържал контакти с представители на политическия, бизнес и академичния елит.

          Епстийн почина в затвора в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше процес по федерални обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

