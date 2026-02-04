Специалният пратеник на Кремъл за инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев отхвърли обвиненията за участие на руските разузнавателни служби в скандала около покойния финансист Джефри Епстийн, предаде ДПА.

- Реклама -

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Дмитриев обвини западни политически кръгове в опит да отклонят вниманието от други проблеми.

„Отчаяни, покварени, лъжливи леви елити се паникьосват и се опитват да отклонят вниманието.“ „Светът е уморен от вашите лъжи и вече започва да разбира истината.“

Изявлението му идва след като полският премиер Доналд Туск обяви началото на разследване, свързано с новопубликувани от американските власти документи по случая „Епстийн“.

Полша ще проверява възможни връзки между Епстийн и руските разузнавателни служби, както и евентуално влияние върху страната, след като Туск заяви, че финансистът може да е поддържал контакти с руски структури.

В отговор Дмитриев написа:

„Вашата конспирация и фалшива пропагандна машина бяха разкрити.“

Той добави и още по-остър коментар:

„Край на покварените и често сатанински либерални елити.“

😂 Desperate, depraved, lying leftist elites panic and try to misdirect. The world is tired of your lies and sees through them. Your cabal and fake propaganda machine have been exposed.



Endgame for depraved and frequently Satanic liberal elites. https://t.co/nmB34teEa4 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) February 4, 2026

Дмитриев в момента е един от основните преговарящи на Кремъл в контактите със САЩ, като по собствените му думи поддържа добри работни отношения със специалния американски пратеник Стив Уиткоф.

Случаят с Джефри Епстийн продължава да предизвиква международен отзвук. В продължение на години той е управлявал мрежа за сексуална експлоатация на млади жени и непълнолетни момичета, като е поддържал контакти с представители на политическия, бизнес и академичния елит.

Епстийн почина в затвора в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше процес по федерални обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.