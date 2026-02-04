Специалният пратеник на Кремъл за инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев отхвърли обвиненията за участие на руските разузнавателни служби в скандала около покойния финансист Джефри Епстийн, предаде ДПА.
В публикация в социалната мрежа „Екс“ Дмитриев обвини западни политически кръгове в опит да отклонят вниманието от други проблеми.
Изявлението му идва след като полският премиер Доналд Туск обяви началото на разследване, свързано с новопубликувани от американските власти документи по случая „Епстийн“.
Полша ще проверява възможни връзки между Епстийн и руските разузнавателни служби, както и евентуално влияние върху страната, след като Туск заяви, че финансистът може да е поддържал контакти с руски структури.
В отговор Дмитриев написа:
Той добави и още по-остър коментар:
😂 Desperate, depraved, lying leftist elites panic and try to misdirect. The world is tired of your lies and sees through them. Your cabal and fake propaganda machine have been exposed.— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) February 4, 2026
Endgame for depraved and frequently Satanic liberal elites. https://t.co/nmB34teEa4
Дмитриев в момента е един от основните преговарящи на Кремъл в контактите със САЩ, като по собствените му думи поддържа добри работни отношения със специалния американски пратеник Стив Уиткоф.
Случаят с Джефри Епстийн продължава да предизвиква международен отзвук. В продължение на години той е управлявал мрежа за сексуална експлоатация на млади жени и непълнолетни момичета, като е поддържал контакти с представители на политическия, бизнес и академичния елит.
Епстийн почина в затвора в Ню Йорк през 2019 г., докато очакваше процес по федерални обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.