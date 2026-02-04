НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:59 НА ЖИВО: Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоБългарияКрими

          Повдигат обвинения на мъж и жена от Царевец, заснемали изтезания на животни

          Според събраната до момента информация задържаните са измъчвали животни

          4 февруари 2026 | 11:03 470
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Очаква се да бъдат повдигнати обвинения на двама души, задържани в свищовското село Царевец, заради проявена жестокост към животни, съобщават разследващи по случая.

          - Реклама -
            
            

          Според събраната до момента информация задържаните са измъчвали животни, заснемали са насилието и са продавали видеозаписите в тъмната мрежа, като цената на едно видео е достигала между 4 и 5 хиляди евро.

          Студио за насилие: Мъж и жена са арестувани за клипове с мъчения над животни Студио за насилие: Мъж и жена са арестувани за клипове с мъчения над животни

          По данни на разследването записите са правени в стопанска постройка и гараж към бащината къща на 53-годишен мъж, използвана за извършване на действията.

          При проведената акция на ГДБОП съвместно с международни служби, в имота са открити кожени костюми, уреди за мъчения на животни и множество видеофайлове, които предстои да бъдат анализирани като част от доказателствата по случая.

          Разследването продължава, като се очакват официални обвинения и допълнителна информация за мащаба на дейността.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          София спира услугата „Паркирай и пътувай“ на два метропаркинга

          Десислава Димитрова -
          От 16 февруари 2026 г. услугата „Паркирай и пътувай“ се прекратява в подземните паркинги на метростанциите „Стадион Васил Левски“ и „Джеймс Баучер“ в София.
          Политика

          Редовното заседание на кабинета „Желязков“ започна без изявление на премиера в оставка

          Дамяна Караджова -
          Очаква се кабинетът в оставка да разгледа проекти я за одобряване на финансирането за 2026 г.
          Здраве

          Асен Василев: Здравната система е силно политизирана и завладяна от лобита

          Росица Николаева -
          Системата на здравеопазването е силно политизирана и завладяна от лобита". Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на дискусия на тема "Здравеопазването: възстановяване на доверието...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions