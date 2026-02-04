Повдигат обвинения на мъж и жена от Царевец, заснемали изтезания на животни

Очаква се да бъдат повдигнати обвинения на двама души, задържани в свищовското село Царевец, заради проявена жестокост към животни, съобщават разследващи по случая.

Според събраната до момента информация задържаните са измъчвали животни, заснемали са насилието и са продавали видеозаписите в тъмната мрежа, като цената на едно видео е достигала между 4 и 5 хиляди евро.

По данни на разследването записите са правени в стопанска постройка и гараж към бащината къща на 53-годишен мъж, използвана за извършване на действията.

При проведената акция на ГДБОП съвместно с международни служби, в имота са открити кожени костюми, уреди за мъчения на животни и множество видеофайлове, които предстои да бъдат анализирани като част от доказателствата по случая.

Разследването продължава, като се очакват официални обвинения и допълнителна информация за мащаба на дейността.