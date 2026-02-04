НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          10:59 НА ЖИВО: Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн" държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му": Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити", мнозинството блокира изслушвания за тока
          Пожар пламна в училище в Монтанско, децата са били евакуирани

          Незабавно към мястото са изпратени три пожарни автомобила, които са започнали действия по овладяване на огъня

          4 февруари 2026 | 10:39 410
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Пожар е възникнал в училище в монтанското село Владимирово, община Бойчиновци, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

          Сигналът за инцидента е подаден във вторник, 3 февруари, в 08:12 часа в Оперативния център на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Монтана.

          Двегодишно дете пострада при пожар в къща в Пловдив Двегодишно дете пострада при пожар в къща в Пловдив

          Незабавно към мястото са изпратени три пожарни автомобила, които са започнали действия по овладяване на огъня.

          По първоначална информация в сградата по време на пожара са се намирали 208 деца, които са били своевременно евакуирани още преди пристигането на пожарните екипи.

          Няма данни за пострадали, а причините за възникването на пожара тепърва ще бъдат изяснявани от компетентните органи.

