Пожар пламна в училище в Монтанско, децата са били евакуирани

Пожар е възникнал в училище в монтанското село Владимирово, община Бойчиновци, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигналът за инцидента е подаден във вторник, 3 февруари, в 08:12 часа в Оперативния център на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Монтана.

Незабавно към мястото са изпратени три пожарни автомобила, които са започнали действия по овладяване на огъня.

По първоначална информация в сградата по време на пожара са се намирали 208 деца, които са били своевременно евакуирани още преди пристигането на пожарните екипи.

Няма данни за пострадали, а причините за възникването на пожара тепърва ще бъдат изяснявани от компетентните органи.