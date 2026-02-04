Най-разумната дата за провеждане на предсрочните парламентарни избори е 19 април, тъй като 29 март вече е невъзможна опция. Тази позиция изрази съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев след проведените консултации с Илияна Йотова във връзка с процедурата по назначаване на служебен министър-председател.

Представителите на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) коментираха и процеса по избор на служебен премиер от списъка с потенциални кандидати, известен като „домова книга“. Божидар Божанов от ПП-ДБ беше категоричен, че няма причина процедурата да се променя на този етап.

„От ‘Продължаваме промяната – Демократична България’ не виждаме основание да бъде обсъждана нова процедура за избор на служебен министър-председател чрез т. нар. домова книга“, заяви Божанов.

Той определи като „комично“ евентуално предложение към ГЕРБ за промяна на правилата в момента, при положение че вече има достатъчно лица, заявили готовност да поемат поста.

Основното притеснение на коалицията обаче не е липсата на избор, а зависимостите на кандидатите. Според Божанов сред потенциалните имена има четирима, които са пряко или косвено свързани с Делян Пеевски. На въпрос относно подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров и връзката му с ПП-ДБ, Божанов отбеляза, че „такъв е духът на конституционните промени“.

Асен Василев подчерта, че крайното решение е в ръцете на държавния глава. „Изборът е изцяло на президента“, коментира той и допълни детайли относно ограничения кръг от възможности.

„Много е важно служебният кабинет да може да проведе честни избори. Да, изборът е ограничен до пет лица. В кръга има и три лица, които използваха извинения. Говоря за хората от БНБ, които също могат да бъдат, но това би сложило край на кариерата им в Централната банка и те са предпочели да запазят кариерата си“, поясни финансовият експерт.

Приоритет за ПП-ДБ остава гарантирането на честен вот, което според тях изисква повече от действията на МВР срещу купувачите на гласове. Божидар Божанов настоя за пресичане на финансовите потоци, които захранват изборните манипулации.

„Целта на служебния кабинет е честни избори“, заяви Божанов. Той обясни механизма на влияние:

„Тези ‘кранчета’ са общинските програми, източването на здравната система, всички корупционни схеми, включително кадрови решения – например в горските стопанства, където цели семейства се контролират чрез зависимостта им от работните места. Всички тези схеми трябва да бъдат прекъснати, за да може да има честни избори“.

В заключение от коалицията посочиха, че служебният министър на правосъдието има правомощието и задължението да предложи нов временно изпълняващ функциите главен прокурор.