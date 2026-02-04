Най-разумната дата за провеждане на предсрочните парламентарни избори е 19 април, тъй като 29 март вече е невъзможна опция. Тази позиция изрази съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев след проведените консултации с Илияна Йотова във връзка с процедурата по назначаване на служебен министър-председател.
Представителите на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) коментираха и процеса по избор на служебен премиер от списъка с потенциални кандидати, известен като „домова книга“. Божидар Божанов от ПП-ДБ беше категоричен, че няма причина процедурата да се променя на този етап.
Той определи като „комично“ евентуално предложение към ГЕРБ за промяна на правилата в момента, при положение че вече има достатъчно лица, заявили готовност да поемат поста.
Основното притеснение на коалицията обаче не е липсата на избор, а зависимостите на кандидатите. Според Божанов сред потенциалните имена има четирима, които са пряко или косвено свързани с Делян Пеевски. На въпрос относно подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров и връзката му с ПП-ДБ, Божанов отбеляза, че „такъв е духът на конституционните промени“.
Асен Василевподчерта, че крайното решение е в ръцете на държавния глава. „Изборът е изцяло на президента“, коментира той и допълни детайли относно ограничения кръг от възможности.
Приоритет за ПП-ДБ остава гарантирането на честен вот, което според тях изисква повече от действията на МВР срещу купувачите на гласове. Божидар Божанов настоя за пресичане на финансовите потоци, които захранват изборните манипулации.
„Целта на служебния кабинет е честни избори“, заяви Божанов. Той обясни механизма на влияние:
В заключение от коалицията посочиха, че служебният министър на правосъдието има правомощието и задължението да предложи нов временно изпълняващ функциите главен прокурор.
