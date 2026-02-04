Правната комисия ограничи секциите за гласуване извън ЕС до 20 след напрегнат дебат

Правната комисия прие текстове, които ограничават броя на секциите за гласуване извън Европейския съюз до 20, като решението бе взето след остри спорове и взаимни обвинения в зависимости между парламентарните сили.

Очаква се още тази седмица депутатите да гласуват на второ четене в пленарната зала промените в Изборния кодекс. Законодателните предложения бяха внесени изненадващо в края на миналия месец от „Възраждане”.

Според приетите текстове, броят на секциите за гласуване в държави извън ЕС ще бъде ограничен до 20, като това не включва дипломатическите представителства и консулствата, където секции ще продължат да се разкриват по досегашния ред.

По време на заседанието против предложенията се обявиха от ПП-ДБ, „ДПС – Ново начало”, АПС, МЕЧ и „Величие”. Не беше прието и предложението на ПП-ДБ ограничението да бъде увеличено до 100 секции.

Междувременно Централната избирателна комисия настоява за допълнителна проверка чрез СМС, чиято цел е да намали риска от злоупотреби при заявките за гласуване зад граница.

Комисията не одобри и предложението на МЕЧ от ограниченията да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия, което също предизвика напрежение по време на обсъжданията.