      сряда, 04.02.26
          Правната комисия ограничи секциите за гласуване извън ЕС до 20 след напрегнат дебат

          Очаква се още тази седмица депутатите да гласуват на второ четене в пленарната зала промените в Изборния кодекс.

          4 февруари 2026 | 07:29
          Правната комисия прие текстове, които ограничават броя на секциите за гласуване извън Европейския съюз до 20, като решението бе взето след остри спорове и взаимни обвинения в зависимости между парламентарните сили.

          Очаква се още тази седмица депутатите да гласуват на второ четене в пленарната зала промените в Изборния кодекс. Законодателните предложения бяха внесени изненадващо в края на миналия месец от „Възраждане”.

          Според приетите текстове, броят на секциите за гласуване в държави извън ЕС ще бъде ограничен до 20, като това не включва дипломатическите представителства и консулствата, където секции ще продължат да се разкриват по досегашния ред.

          По време на заседанието против предложенията се обявиха от ПП-ДБ, „ДПС – Ново начало”, АПС, МЕЧ и „Величие”. Не беше прието и предложението на ПП-ДБ ограничението да бъде увеличено до 100 секции.

          Междувременно Централната избирателна комисия настоява за допълнителна проверка чрез СМС, чиято цел е да намали риска от злоупотреби при заявките за гласуване зад граница.

          Комисията не одобри и предложението на МЕЧ от ограниченията да бъдат изключени САЩ, Обединеното кралство, Канада и Северна Ирландия, което също предизвика напрежение по време на обсъжданията.

