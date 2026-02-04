НА ЖИВО
          - Реклама -
          Преговорите между САЩ и Иран се местят в Оман по искане на Техеран

          Очаква се разговорите да се проведат в петък

          4 февруари 2026 | 08:36 400
          САЩ са приели искането на Иран преговорите между двете страни да бъдат преместени от Истанбул в Оман, съобщава агенция „Ройтерс“.

          По информация на изданието, Техеран настоява разговорите да се водят в двустранен формат – само между Иран и САЩ, без участието на други арабски и мюсюлмански държави като наблюдатели.

          Иран заяви готовност за преговори със САЩ в Истанбул още тази седмица Иран заяви готовност за преговори със САЩ в Истанбул още тази седмица

          Причината за тази позиция е желанието на иранската страна преговорите да останат фокусирани единствено върху ядрената програма, без да се обсъждат въпроси като ракетните програми и дейността на прокси групи, които са сред приоритетите на други държави от региона.

          Очаква се разговорите да се проведат в Оман в петък, като администрацията на президента Доналд Тръмп вече е приела искането на Иран за промяна на мястото на срещата.

          В същото време продължават дискусиите дали и други държави от региона ще се присъединят към преговорите, докато Белият дом засега отказва официален коментар.

          България

          Очаквайте НА ЖИВО: Йотова се среща с ДПС- Ново начало

          Росица Николаева -
          Започна срещата на президента Илияна Йотова с представителите на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало" на "Дондуков" 2....
          Крими

          Криминален психолог: Пожарът в хижата край Петрохан е да се унищожат записите от камерите

          Росица Николаева -
          Намерените мъртви мъже в бившата хижа „Петрохан" продължават да пораждат въпроси за действията на институциите и възможните мотиви за смъртта им, каза пред БНТ...
          Крими

          Обвиниха първия съпруг на Джил Байдън в убийство в Делауеър

          Десислава Димитрова -
          Бившият съпруг на Джил Байдън – Уилям Стивънсън – е обвинен в убийството на собствената си съпруга, извършено в дома им в щата Делауеър в края на декември.
