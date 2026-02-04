Преговорите между САЩ и Иран се местят в Оман по искане на Техеран

САЩ са приели искането на Иран преговорите между двете страни да бъдат преместени от Истанбул в Оман, съобщава агенция „Ройтерс“.
По информация на изданието, Техеран настоява разговорите да се водят в двустранен формат – само между Иран и САЩ, без участието на други арабски и мюсюлмански държави като наблюдатели.
Причината за тази позиция е желанието на иранската страна преговорите да останат фокусирани единствено върху ядрената програма, без да се обсъждат въпроси като ракетните програми и дейността на прокси групи, които са сред приоритетите на други държави от региона.
Очаква се разговорите да се проведат в Оман в петък, като администрацията на президента Доналд Тръмп вече е приела искането на Иран за промяна на мястото на срещата.
В същото време продължават дискусиите дали и други държави от региона ще се присъединят към преговорите, докато Белият дом засега отказва официален коментар.
