Първият ден от преговорите между Украйна, Русия и Съединени щати, насочени към постигане на край на войната в Украйна, приключи на 4 февруари в Абу Даби. Киев определи разговорите като „съдържателни и продуктивни“, предаде АФП.

Въпреки че в най-новия кръг от дискусии не бе постигнат очевиден пробив, преговорите трябва да продължат и втори ден, съобщи Киев.

Разговорите, водени с посредничеството на САЩ, са част от дипломатически усилия, които досега не са успели да доведат до споразумение за прекратяване на войната, започнала с руската инвазия през февруари 2022 г.

Войната се превърна в най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война, с убити стотици хиляди хора, милиони принудени да напуснат домовете си в Украйна и опустошени големи части от източната и южната част на страната.

Преговорите се проведоха на фона на засилени руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна, които оставиха жителите на Киев без електричество и отопление, при температури до минус 20 градуса по Целзий.

Въпреки че масираните атаки заплашваха да засенчат напредъка, главният преговарящ на Украйна Рустем Умеров заяви, че разговорите през първия ден са били:

„съдържателни и продуктивни, съсредоточени върху конкретни стъпки и практически решения“.

С началото на преговорите Кремъл повтори твърдата си позиция, че Киев трябва да отстъпи, ако иска четиригодишната инвазия да приключи.

„Нашата позиция е добре известна“,

заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.

Той добави:

„Докато режимът в Киев не вземе съответните решения, специалната военна операция продължава“,

използвайки руското определение за офанзивата.