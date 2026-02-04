НА ЖИВО
Search Suggestions
      No menu items!
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:28 ИЗНЕНАДА: Йотова забавя консултациите с партиите, срещите няма да са утре16:21 Първо в Евроком: Издирваният от „Петрохан“ 8 години живял в Мексико, сигнали за педофилия имало от години в службите14:04 Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България13:35 Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоБългарияКултура

          Премиера на филма „Диви ягоди“ на 6-и февруари

          4 февруари 2026 | 17:34 80
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          На 6-и февруари във всички кина в София зрителите ще могат да видят за първи път новия български филм „Диви ягоди“. За премиерата на лентата, на която телевизия „Евроком“ е медиен партньор, разказаха повече режисьорът Татяна Пандурска и актьорът Никола Додов.

          - Реклама -
            
            

          Пандурска разказа, че години наред се е занимавала със заснемане на документални филми, работейки в Българската национална телевизия. Та обясни, че причината за това била убедеността й, че историята ни следва да бъде показвана. Сред знаковите й произведения били филми за генерал Владимир Вазов, професор Иван Шишманов и други.

          Режисьорът сподели повече за това как й хрумва да създаде филма.

          „В един странен есенен ден, кой знае защо посегнах към тази странна малка книга „Забравените от небето“ на Екатерина Томова – това са документални разкази за столетници в Родопите. Препрочетох доста от разказите и сякаш тогава започна да се ражда филма „Диви ягоди“, посочи гостенката.

          В лентата има и съвременна нишка, допълни Пандурска, за която темата за български емигранти е от голямо значение. В историята се разказва за това как млада жена се връща от Америка, за да търси корените си в Родопите.

          „Това търсене на корените ще се превърне в осъзнаване, че колените не растат само в спомените ни, а че те са възможност и за бъдеще“, каза режисьорът.

          Актьорът Никола Додов сподели, че ходи в планината всяко лято и се радва, че постоянно вижда млади хора, завърнали се от чужбина. Той обясни, че сред посланията на филма е и това, че никой от нас не е съвършен и прави своите грешки, но че е важно как се поправяме след тях.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Разбиха високотехнологична фабрика за нелегални цигари в Батановци при мащабна международна акция

          Екип Евроком -
          Става въпрос за международна контрабанда, за добре организирани структури на престъпна група
          ИТ

          Роботите търсят тела под наем: Нова платформа позволява на AI да плаща на хора за физически задачи

          Михаил Георгиев -
          RentAHuman.ai позволява на изкуствен интелект да наема хора за физически задачи.
          Крими

          Денев потвърди, че в ДАНС има сигнал за случващото се в хижата до Петрохан с деца

          Росица Николаева -
          Според Сарафов дейността на тази организация трябва да бъде изцяло проверена по отношение на децата, които са отивали там на лагери
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions