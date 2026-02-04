Премиера на филма „Диви ягоди“ на 6-и февруари

На 6-и февруари във всички кина в София зрителите ще могат да видят за първи път новия български филм „Диви ягоди“. За премиерата на лентата, на която телевизия „Евроком“ е медиен партньор, разказаха повече режисьорът Татяна Пандурска и актьорът Никола Додов.

Пандурска разказа, че години наред се е занимавала със заснемане на документални филми, работейки в Българската национална телевизия. Та обясни, че причината за това била убедеността й, че историята ни следва да бъде показвана. Сред знаковите й произведения били филми за генерал Владимир Вазов, професор Иван Шишманов и други.

Режисьорът сподели повече за това как й хрумва да създаде филма.

„В един странен есенен ден, кой знае защо посегнах към тази странна малка книга „Забравените от небето“ на Екатерина Томова – това са документални разкази за столетници в Родопите. Препрочетох доста от разказите и сякаш тогава започна да се ражда филма „Диви ягоди“, посочи гостенката.

В лентата има и съвременна нишка, допълни Пандурска, за която темата за български емигранти е от голямо значение. В историята се разказва за това как млада жена се връща от Америка, за да търси корените си в Родопите.

„Това търсене на корените ще се превърне в осъзнаване, че колените не растат само в спомените ни, а че те са възможност и за бъдеще“, каза режисьорът.

Актьорът Никола Додов сподели, че ходи в планината всяко лято и се радва, че постоянно вижда млади хора, завърнали се от чужбина. Той обясни, че сред посланията на филма е и това, че никой от нас не е съвършен и прави своите грешки, но че е важно как се поправяме след тях.