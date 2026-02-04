НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:59 НА ЖИВО: Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоСвятКрими

          Принц Андрю напусна имението си в Уиндзор след нови разкрития по случая „Епстийн“

          Той временно се премества в имение край Сандрингам, докато бъде готов новият му дом в провинцията

          4 февруари 2026 | 11:02 780
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Андрю Маунтбатън-Уиндзор е напуснал имението си в Уиндзор, съобщават Пи Ей Медия и ДПА, на фона на публикуването на нови документи, свързани с Джефри Епстийн.

          - Реклама -
            
            

          По информация на медиите, принц Андрю временно се е преместил в Норфолк, където ще обитава ферма в пределите на имението Сандрингам, собственост на крал Чарлз III, докато бъде готов новият му дом.

          Разкритията по случая „Епстийн“ стигат до София: нови документи свързват световни лидери, бизнес елит и мрежа за набиране на момичета Разкритията по случая „Епстийн“ стигат до София: нови документи свързват световни лидери, бизнес елит и мрежа за набиране на момичета

          Още в края на миналата година стана ясно, че принцът ще се изнесе от резиденцията си в Уиндзор, след като загуби титлите си заради аферата „Епстийн“. Първоначалният план бил той да се премести директно в нов дом в провинцията, но тъй като имотът все още не е готов, той временно ще живее в Сандрингам. В същото време Андрю все още разполага с договор за наем на имота в Уиндзор до октомври, а бъдещото му постоянно жилище също ще бъде в района на Сандрингам.

          Междувременно новите разкрития по случая с Епстийн сочат, че американският бизнесмен е изпратил жена в Обединеното кралство за сексуална среща с принц Андрю. Адвокатите на жената са призовали британския крал да се свърже с тях, след твърденията, че тяхната клиентка е била изпратена за среща с брат му.

          В официално изявление говорител на полицията заяви, че институцията е запозната с информацията за жена, отведена през 2010 г. на адрес в Уиндзор със сексуална цел, като в момента данните се оценяват по установените процедури. От полицията подчертават, че всички сигнали за сексуални престъпления се разглеждат сериозно, но до момента нито адвокатът, нито клиентката му са подали официален сигнал.

          Манделсън напусна Лейбъристката партия заради нови разкрития около връзките му с Джефри Епстийн Манделсън напусна Лейбъристката партия заради нови разкрития около връзките му с Джефри Епстийн

          Името на Андрю Маунтбатън-Уиндзор се споменава неколкократно и в документите, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, включително в снимки, на които той е заснет с неизвестна жена в имот, наподобяващ жилището на Епстийн в Ню Йорк.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Без изявления за медиите на преговорите в Абу Даби, делегациите пристигнаха в ОАЕ

          Никола Павлов -
          Медиите няма да бъдат допускани до разговорите, а след края им не се предвижда и пресконференция
          Политика

          NYT: Според американското разузнаване Си е отстранил генералите заради страх и параноя

          Никола Павлов -
          Американски разузнавателни анализатори свързват мащабните чистки във висшето военно ръководство на Китай с нарастващото недоверие и страховете на китайския лидер Си Дзинпин, съобщава The...
          Свят

          Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)

          Екип Евроком -
          мрежата на Епщайн не е клуб за девиантни удоволствия, а сложна система за събиране на компромати
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions