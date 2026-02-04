Принц Андрю напусна имението си в Уиндзор след нови разкрития по случая „Епстийн“

Андрю Маунтбатън-Уиндзор е напуснал имението си в Уиндзор, съобщават Пи Ей Медия и ДПА, на фона на публикуването на нови документи, свързани с Джефри Епстийн.

По информация на медиите, принц Андрю временно се е преместил в Норфолк, където ще обитава ферма в пределите на имението Сандрингам, собственост на крал Чарлз III, докато бъде готов новият му дом.

Още в края на миналата година стана ясно, че принцът ще се изнесе от резиденцията си в Уиндзор, след като загуби титлите си заради аферата „Епстийн“. Първоначалният план бил той да се премести директно в нов дом в провинцията, но тъй като имотът все още не е готов, той временно ще живее в Сандрингам. В същото време Андрю все още разполага с договор за наем на имота в Уиндзор до октомври, а бъдещото му постоянно жилище също ще бъде в района на Сандрингам.

Междувременно новите разкрития по случая с Епстийн сочат, че американският бизнесмен е изпратил жена в Обединеното кралство за сексуална среща с принц Андрю. Адвокатите на жената са призовали британския крал да се свърже с тях, след твърденията, че тяхната клиентка е била изпратена за среща с брат му.

В официално изявление говорител на полицията заяви, че институцията е запозната с информацията за жена, отведена през 2010 г. на адрес в Уиндзор със сексуална цел, като в момента данните се оценяват по установените процедури. От полицията подчертават, че всички сигнали за сексуални престъпления се разглеждат сериозно, но до момента нито адвокатът, нито клиентката му са подали официален сигнал.

Името на Андрю Маунтбатън-Уиндзор се споменава неколкократно и в документите, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, включително в снимки, на които той е заснет с неизвестна жена в имот, наподобяващ жилището на Епстийн в Ню Йорк.