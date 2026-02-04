НА ЖИВО
          Проф. Диана Гергова: Нужна е Държавна агенция за опазване на недвижимото културно наследство

          4 февруари 2026 | 17:52 320
          Златина Петкова
          „Нужна е Държавна агенция за опазване на недвижимото културно наследство.“

          Това каза археологът проф. Диана Гергова, която заедно с художничката и реставратор Аглика Икономова, беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Искането е под формата на петиция, която гостенката определи като своеобразен протест срещу липсата на каквато и да е заинтересованост от страна на държавата към опазването на нашето наследство.

          „Този документ, който създадохме над 14-15 специалисти (археолози, архитекти, реставратори, културолози и др.) ние внесохме официално в Министерски съвет и в Народното събрание. Тази петиция ние направихме, за да видим до каква степен е чувствително българското общество към този проблем“, посочи още гостенката.

          Аглика Икономова обясни, че реставраторите, които се занимават с недвижимото културно наследство са все по-малко в България. Като основна причина за това тя изтъкна фактът, че в началото на 90-те години реставраторите излизат на свободния пазар, това водело освен до конкуренция, но също така и до липса на приемственост, каквато преди имало в съществуващите държавни организации, специализирани в сектора.

          „Диви ягоди“ тръгва по кината: Емоционален разказ за родовата памет и магията на Родопите

          Историята проследява млада жена – архитектка от Ню Йорк, която пристига в България да наследи къщата на 103-годишната си баба.
          Зимните олимпийски игри отлагат консултациите за служебен кабинет, Йотова заминава за Италия

          Церемонията по откриването ще се състои в петък
          Заместник-председателят на КФН Диана Йорданова обясни плюсовете на предлаганите промени в Кодекса за социално осигуряване

          Предвид 20-годишния опит на пенсионните фондове, се предвижда механизмът на минималната доходност да бъде заменен с пазарен бенчмарк
