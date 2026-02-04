Проф. Диана Гергова: Нужна е Държавна агенция за опазване на недвижимото културно наследство

„Нужна е Държавна агенция за опазване на недвижимото културно наследство.“

Това каза археологът проф. Диана Гергова, която заедно с художничката и реставратор Аглика Икономова, беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Искането е под формата на петиция, която гостенката определи като своеобразен протест срещу липсата на каквато и да е заинтересованост от страна на държавата към опазването на нашето наследство.

„Този документ, който създадохме над 14-15 специалисти (археолози, архитекти, реставратори, културолози и др.) ние внесохме официално в Министерски съвет и в Народното събрание. Тази петиция ние направихме, за да видим до каква степен е чувствително българското общество към този проблем“, посочи още гостенката.

Аглика Икономова обясни, че реставраторите, които се занимават с недвижимото културно наследство са все по-малко в България. Като основна причина за това тя изтъкна фактът, че в началото на 90-те години реставраторите излизат на свободния пазар, това водело освен до конкуренция, но също така и до липса на приемственост, каквато преди имало в съществуващите държавни организации, специализирани в сектора.