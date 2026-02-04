НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          Наука и Технологии ИТ

          Пропада ли мегасделката за 100 млрд. долара между Nvidia и OpenAI?

          4 февруари 2026 | 11:48 360
          През 2025 г. технологичният свят бе разтърсен от новината за така наречената „сделката на века“. Nvidia, безспорният лидер в хардуера за изкуствен интелект, и OpenAI, пионерът в генеративния интелект, анонсираха партньорство на стойност 100 милиарда долара. Амбициозната цел беше изграждането на най-модерните центрове за данни за AI в света, което вдигна летвата на очакванията до небесата и стимулира масирани инвестиции в сектора.

          Пет месеца по-късно обаче ентусиазмът изглежда охладен, а пейзажът – коренно променен. Очакваната революция в инфраструктурата не се реализира по план. Вместо твърда и обвързваща сделка, двете компании са в процес на предоговаряне на условията и отлагане на ангажиментите. Според информация на CNBC, страните твърдят, че първоначалното съобщение никога не е било пълна гаранция за изпълнение.

          Ситуацията се усложнява допълнително от анализ на Ars Technica, според който инвестиционният план от 100 милиарда долара до голяма степен е „пропаднал“. Липсата на осезаем напредък не само блокира развитието на съвместните им инициативи, но и започва да разклаща доверието на пазарите в устойчивостта на революцията в областта на изкуствения интелект.

          Първоначалната пътна карта предвиждаше изграждането на серия от гигантски центрове за данни. Те трябваше да бъдат задвижвани от архитектурите Blackwell и Rubin от следващо поколение на Nvidia и оптимизирани ексклузивно за предстоящите модели „Orion“ на OpenAI. Експерти от индустрията обаче предполагат, че логистичните и финансовите сложности на подобно мащабно разширяване са се оказали непреодолими към момента. Наблюдава се „изчезване“ на агресивните срокове, които инвеститорите вече бяха калкулирали в своите оценки.

          Въпреки че Nvidia официално отрича всякакъв „разрив“ с фирмата на Сам Алтман, пазарът остава скептичен. CNBC Daily Open съобщава, че липсата на конкретни актуализации за сделката е предизвикала значителни разпродажби на акции. Ефектът не се ограничава само до хардуерния сектор – акциите на софтуерните компании и тези за управление на активи също отбелязаха спад. Инвеститорите започват да се опасяват, че възвръщаемостта на вложенията в AI инфраструктура може да се окаже много по-далечна перспектива от обещаното.

          Към началото на 2026 г. преговорите все още не са напреднали отвъд предварителните етапи. Ръководители на Nvidia неофициално са коментирали, че сумата от 100 млрд. долара представлява таван, а не твърд ангажимент, като финансирането ще се осъществява „стъпка по стъпка“. Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсен Хуанг, публично потвърди вярата си в партньорството, но подчерта, че не се очаква пълната сума да бъде предоставена наведнъж, ако това изобщо се случи.

          На фона на публичните уверения, слуховете за напрежение между гигантите се засилват. Специализирани медии съобщават, че OpenAI все по-активно работи по „Проект Тигрис“ – собствена инициатива за проектиране на персонализиран чип. Целта е да се намали зависимостта от скъпите графични процесори на Nvidia. В отговор, Nvidia диверсифицира портфолиото си от партньорства, за да не бъде прекалено изложена на рисковете от променливата стратегия на един-единствен клиент.

          Несигурността около сделката вече има реални икономически последици. Цената на акциите на Nvidia се понижи, докато пазарът се опитва да оцени вероятността мегасделката да се забави или свие драстично. Анализаторите предупреждават, че съмненията в отношенията между двете компании могат да повлияят негативно на оценките в целия сектор на изкуствения интелект.

          Казусът повдига сериозни въпроси относно зрялостта на пазара. Сигналите сочат, че фокусът се измества от гръмки мегасделки към по-дисциплинирани и поетапни инвестиционни стратегии. Ако това партньорство не се осъществи според очакванията, това няма да бъде просто провалена инвестиция, а знак, че шеметната скорост на ерата на изкуствения интелект може да се забави, налагайки отрезвяващо пренастройване за световната икономика.

