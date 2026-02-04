НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:04 Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България13:35 Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоСвятПолитика

          Путин към Си: Скъпи приятелю, съюзът ни е важен стабилизиращ фактор за света

          Москва и Пекин демонстрират все по-тясно сътрудничество на фона на напрежението със Запада

          4 февруари 2026 | 13:41 1471
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Руският президент Владимир Путин определи икономическите, политическите и отбранителните отношения между Москва и Пекин като стабилизиращ фактор в условията на глобална нестабилност, по време на видеоконферентен разговор с китайския лидер Си Дзинпин.

          - Реклама -
            
            

          Москва и Пекин демонстрират все по-тясно сътрудничество на фона на напрежението със Запада, като връзките между двете страни се задълбочиха след началото на руската офанзива в Украйна през 2022 г.

          Разговорът между двамата лидери се проведе дни след изявления на високопоставени представители на Русия и Китай, че двустранните отношения могат да „пробият нови хоризонти“ през настоящата година, благодарение на разширяващото се икономическо партньорство.

          Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната

          „На фона на нарастващата турбулентност външнополитическият съюз между Москва и Пекин остава важен стабилизиращ фактор. Руско-китайското всеобхватно партньорство и стратегическо сътрудничество е пример за подражание“, заяви Путин, обръщайки се към Си Дзинпин с думите „скъпи приятелю“ в излъчване по руската държавна телевизия, цитирано от АФП.

          Руският президент подчерта и значението на търговските връзки, след като Москва пренасочи значителна част от износа си към азиатските пазари в отговор на западните санкции заради войната в Украйна.

          Китай не осъди руските военни действия и не призова за изтегляне на руските войски, а редица съюзници на Киев смятат, че Пекин е оказвал подкрепа на Москва.

          Разговорът между Путин и Си съвпадна по време с нов кръг преговори между представители на Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби, насочени към намиране на изход от близо четиригодишния конфликт. По време на разговора си със Си Дзинпин руският президент не е засегнал темата за Украйна.

          Зорница Илиева: Против интересите на Русия е да се замрази конфликтът с Украйна Зорница Илиева: Против интересите на Русия е да се замрази конфликтът с Украйна

          Двамата лидери за последно се срещнаха лично през септември, когато Путин присъства на военен парад в Пекин. Си Дзинпин посети Москва и през май миналата година за честванията по повод победата над нацистка Германия във Втората световна война.

          Междувременно китайският външен министър Ван Йи се срещна в Пекин с руския секретар на Съвета за сигурност Сергей Шойгу, като подчерта, че двете държави трябва да работят за защита на мултилатерализма и за утвърждаване на многополюсен световен ред.

          „Китай и Русия трябва да отстояват равноправен и подреден многополюсен свят“, се посочва в съобщение на китайското външно министерство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Над 90 милиарда долара е струвало досега възстановяването след земетресенията в Турция

          Никола Павлов -
          Милиони хора останаха без дом, след като цели градове бяха разрушени
          Правосъдие

          Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България

          Никола Павлов -
          Проверка на „Обективно.БГ“ в досиетата „Епстийн“, които публикува правосъдното министерство на САЩ, разкри кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България. С тях се...
          Политика

          Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната

          Никола Павлов -
          В Абу Даби започна нов етап от мирните преговори, в които участват представители на Русия, Украйна и Съединените щати
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions