Путин към Си: Скъпи приятелю, съюзът ни е важен стабилизиращ фактор за света

Руският президент Владимир Путин определи икономическите, политическите и отбранителните отношения между Москва и Пекин като стабилизиращ фактор в условията на глобална нестабилност, по време на видеоконферентен разговор с китайския лидер Си Дзинпин.

Москва и Пекин демонстрират все по-тясно сътрудничество на фона на напрежението със Запада, като връзките между двете страни се задълбочиха след началото на руската офанзива в Украйна през 2022 г.

Разговорът между двамата лидери се проведе дни след изявления на високопоставени представители на Русия и Китай, че двустранните отношения могат да „пробият нови хоризонти“ през настоящата година, благодарение на разширяващото се икономическо партньорство.

„На фона на нарастващата турбулентност външнополитическият съюз между Москва и Пекин остава важен стабилизиращ фактор. Руско-китайското всеобхватно партньорство и стратегическо сътрудничество е пример за подражание“, заяви Путин, обръщайки се към Си Дзинпин с думите „скъпи приятелю“ в излъчване по руската държавна телевизия, цитирано от АФП.

Руският президент подчерта и значението на търговските връзки, след като Москва пренасочи значителна част от износа си към азиатските пазари в отговор на западните санкции заради войната в Украйна.

Китай не осъди руските военни действия и не призова за изтегляне на руските войски, а редица съюзници на Киев смятат, че Пекин е оказвал подкрепа на Москва.

Разговорът между Путин и Си съвпадна по време с нов кръг преговори между представители на Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби, насочени към намиране на изход от близо четиригодишния конфликт. По време на разговора си със Си Дзинпин руският президент не е засегнал темата за Украйна.

Двамата лидери за последно се срещнаха лично през септември, когато Путин присъства на военен парад в Пекин. Си Дзинпин посети Москва и през май миналата година за честванията по повод победата над нацистка Германия във Втората световна война.

Междувременно китайският външен министър Ван Йи се срещна в Пекин с руския секретар на Съвета за сигурност Сергей Шойгу, като подчерта, че двете държави трябва да работят за защита на мултилатерализма и за утвърждаване на многополюсен световен ред.