      сряда, 04.02.26
          Радослав Гидженов ще свири дербито на Варна

          Срещата ЦСКА - Арда е поверена на Георги Кабаков, а Никола Попов бе избран за главен съдия на Левски - Ботев Враца

          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion/?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Съдия номер 1 на България за 2025 година Радослав Гидженов ще ръководи дербито на Варна между Черно море и Спартак, което ще се играе на стадион „Тича“ в събота от 12:30 часа. Това стана ясно, след като от БФС обявиха нарядите за 20-ия кръг на Първа Лига.

          Драгомир Драганов пък получи наряд за двубоя Локомотив София – Лудогорец. Мачът е на 7-и февруари (събота) от 15:00 часа на стадиона в квартал „Надежда“ и е един от най-интересните в първия пролетент кръг на първенството на България.

          Георги Кабаков ще свири  ЦСКА – Арда в петък, 6-и февруари, от 17:45 часа на националния стадион „Васил Левски“, а домакинството на Левски на Ботев Враца бе поверено на Никола Попов. Срещата на „Герена“ е  в събота от 17:30 часа.

          Първенство на България по футбол – съдийски назначения, Срещи от 20 кръг на efbet Лига
          6 февруари 2026 г., петък, 15:15 ч.
          ПФК Монтана – ЦСКА 1948 (София)
          ГС:Тодор Недялков Киров, АС1:Христо Пламенов Хаджийски, АС2:Живко Руменов Петров
          4-ТИ:Денислав Йорданов Сталев, ВАР:Кристиян Николов Колев, АВАР:Красимир Маргаритов Кръстев
          СН: Камен Михайлов Алексиев

          6 февруари 2026 г., петък, 17:45 ч.
          ЦСКА (София) – Арда Кърджали 1924
          ГС:Георги Николов Кабаков, АС1:Мартин Веселинов Маргаритов, АС2:Йордан Петров Петров
          4-ТИ:Мариян Георгиев Гребенчарски, ВАР:Станимир Лозанов Тренчев, АВАР:Любослав Бисеров Любомиров
          СН: Александър Костадинов Костадинов

          7 февруари 2026 г., събота, 12:30 ч.
          Черно море (Варна) – Спартак 1918 (Варна)
          ГС:Радослав Петров Гидженов, АС1:Мирослав Максимов Иванов, АС2:Георги Йорданов Дойнов
          4-ТИ:Георги Петров Стоянов, ВАР:Владимир Вълков Вълков, АВАР:Кристиян Николов Колев
          СН:Станислав Георгиев Тодоров

          7 февруари 2026 г., събота, 15:00 ч.
          ФК Локомотив 1929 (София) – ПФК Лудогорец (Разград)
          ГС:Драгомир Димитров Драганов, АС1:Красимир Атанасов Атанасов, АС2:Светослав Станимиров Стойчев
          4-ТИ:Денислав Йорданов Сталев, ВАР:Любослав Бисеров Любомиров, АВАР:Ивайло Красимиров Ненков
          СН:Иван Захариев Вълчев

          7 февруари 2026 г., събота, 17:30 ч.
          ПФК Левски (София) – ПФК Ботев Враца
          ГС:Никола Антонов Попов, АС1:Тодор Василев Вуков, АС2:Красимир Владимиров Миланов
          4-ТИ:Геро Георгиев Писков, ВАР:Валентин Станчев Железов, АВАР:Димо Стоянов Димов
          СН:Вихрен Веселинов Манев

          8 февруари 2026 г., неделя, 12:00 ч.
          Добруджа 1919 (Добрич) – ПФК Септември Сф
          ГС:Георги Димитров Давидов, АС1:Даниел Милков Ников, АС2:Александър Христов Апостолов
          4-ТИ:Михаел Петков Павлов, ВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски, АВАР:Геро Георгиев Писков
          СН:Цветан Кръстев Кръстев

          8 февруари 2026 г., неделя, 14:15 ч.
          ПФК Славия (София) – Локомотив (Пловдив)
          ГС:Волен Валентинов Чинков, АС1:Дениз Пиринов Соколов, АС2:Драгомир Руменов Милев
          4-ТИ:Антонио Тодоров Антов, ВАР:Венцислав Георгиев Митрев, АВАР:Християна Красимирова Гутева
          СН:Валентин Желев Добрев

          8 февруари 2026 г., неделя, 16:45 ч.
          ПФК Ботев АД – Берое (Стара Загора)
          ГС:Стоян Панталеев Арсов, АС1:Мартин Емилов Венев, АС2:Дарин Василев Иванов
          4-ТИ:Кристина Георгиева Георгиева, ВАР:Никола Антонов Попов, АВАР:Мартин Иванов Марков
          СН:Ичко Лозев Лозев
          СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

