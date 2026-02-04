Радослав Гидженов ще свири дербито на Варна

Съдия номер 1 на България за 2025 година Радослав Гидженов ще ръководи дербито на Варна между Черно море и Спартак, което ще се играе на стадион „Тича“ в събота от 12:30 часа. Това стана ясно, след като от БФС обявиха нарядите за 20-ия кръг на Първа Лига.

Драгомир Драганов пък получи наряд за двубоя Локомотив София – Лудогорец. Мачът е на 7-и февруари (събота) от 15:00 часа на стадиона в квартал „Надежда“ и е един от най-интересните в първия пролетент кръг на първенството на България.

Георги Кабаков ще свири ЦСКА – Арда в петък, 6-и февруари, от 17:45 часа на националния стадион „Васил Левски“, а домакинството на Левски на Ботев Враца бе поверено на Никола Попов. Срещата на „Герена“ е в събота от 17:30 часа.

Първенство на България по футбол – съдийски назначения, Срещи от 20 кръг на efbet Лига

6 февруари 2026 г., петък, 15:15 ч.

ПФК Монтана – ЦСКА 1948 (София)

ГС:Тодор Недялков Киров, АС1:Христо Пламенов Хаджийски, АС2:Живко Руменов Петров

4-ТИ:Денислав Йорданов Сталев, ВАР:Кристиян Николов Колев, АВАР:Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Камен Михайлов Алексиев

6 февруари 2026 г., петък, 17:45 ч.

ЦСКА (София) – Арда Кърджали 1924

ГС:Георги Николов Кабаков, АС1:Мартин Веселинов Маргаритов, АС2:Йордан Петров Петров

4-ТИ:Мариян Георгиев Гребенчарски, ВАР:Станимир Лозанов Тренчев, АВАР:Любослав Бисеров Любомиров

СН: Александър Костадинов Костадинов

7 февруари 2026 г., събота, 12:30 ч.

Черно море (Варна) – Спартак 1918 (Варна)

ГС:Радослав Петров Гидженов, АС1:Мирослав Максимов Иванов, АС2:Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ:Георги Петров Стоянов, ВАР:Владимир Вълков Вълков, АВАР:Кристиян Николов Колев

СН:Станислав Георгиев Тодоров

7 февруари 2026 г., събота, 15:00 ч.

ФК Локомотив 1929 (София) – ПФК Лудогорец (Разград)

ГС:Драгомир Димитров Драганов, АС1:Красимир Атанасов Атанасов, АС2:Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:Денислав Йорданов Сталев, ВАР:Любослав Бисеров Любомиров, АВАР:Ивайло Красимиров Ненков

СН:Иван Захариев Вълчев

7 февруари 2026 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Левски (София) – ПФК Ботев Враца

ГС:Никола Антонов Попов, АС1:Тодор Василев Вуков, АС2:Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:Геро Георгиев Писков, ВАР:Валентин Станчев Железов, АВАР:Димо Стоянов Димов

СН:Вихрен Веселинов Манев

8 февруари 2026 г., неделя, 12:00 ч.

Добруджа 1919 (Добрич) – ПФК Септември Сф

ГС:Георги Димитров Давидов, АС1:Даниел Милков Ников, АС2:Александър Христов Апостолов

4-ТИ:Михаел Петков Павлов, ВАР:Мариян Георгиев Гребенчарски, АВАР:Геро Георгиев Писков

СН:Цветан Кръстев Кръстев

8 февруари 2026 г., неделя, 14:15 ч.

ПФК Славия (София) – Локомотив (Пловдив)

ГС:Волен Валентинов Чинков, АС1:Дениз Пиринов Соколов, АС2:Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:Антонио Тодоров Антов, ВАР:Венцислав Георгиев Митрев, АВАР:Християна Красимирова Гутева

СН:Валентин Желев Добрев

8 февруари 2026 г., неделя, 16:45 ч.

ПФК Ботев АД – Берое (Стара Загора)

ГС:Стоян Панталеев Арсов, АС1:Мартин Емилов Венев, АС2:Дарин Василев Иванов

4-ТИ:Кристина Георгиева Георгиева, ВАР:Никола Антонов Попов, АВАР:Мартин Иванов Марков

СН:Ичко Лозев Лозев

