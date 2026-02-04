НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
          НачалоБългарияПолитика

          Радостин Василев: Парламентът не получи отговор защо сметките за ток са двойни

          Лидерът на МЕЧ обвини парламентарни сили, че са осуетили изслушване по темата за цените на електроенергията

          4 февруари 2026 | 10:07
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          След като стана ясно, че няма да се проведе изслушване за цените на електроенергията, лидерът на МЕЧ Радостин Василев направи коментар пред журналисти.

          Според него минималното, което парламентът трябва да направи, е да изиска обяснение от министъра защо цените на тока са двойни.

          По думите му ролята на законодателната власт е да търси отчетност от изпълнителната власт, но в случая това не се е случило.

          Кого да попита парламентът, няма кого, това е изпълнителната власт, тя се отчита пред законодателната, това е ролята на парламента“,

          заяви Василев.

          Той подчерта още, че българските граждани трябва да знаят, че според него ГЕРБ, „ДПС-Ново начало“, Тошко Йорданов и БСП са попречили да се чуе защо сметките за ток са двойни.

