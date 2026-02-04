Ръст на респираторните заболявания в Разград, най-засегнати са малките деца

Повишение на случаите на остри респираторни заболявания в Разград отчита Регионалната здравна инспекция, като данните показват нарастване на заболеваемостта през последната седмица.

Според информацията от системата за наблюдение заболеваемостта в областта достига 105,88 на 10 000 души, което е по-високо спрямо предходната седмица, но все още остава под средното ниво за страната – 147,39 на 10 000 души, съобщават от РЗИ – Разград.

За сравнение, между 19 и 25 януари заболеваемостта е била 80,32 на 10 000 души, а в периода 12–18 януари – 76,67 на 10 000 души, което показва последователно увеличение.

Най-висока остава заболеваемостта сред децата до четири години – 633,80 на 10 000, при 492,96 на 10 000 през предходния период. Следва групата на децата от пет до 14 години със 444,44 на 10 000, при 259,15 на 10 000 седмица по-рано.

Ръст се отчита и при хората на възраст между 30 и 64 години – 50,36 на 10 000, спрямо 35,97 на 10 000 за предходната седмица.

При възрастовата група 15–29 години се наблюдава спад – 30,40 на 10 000 души, спрямо 91,19 на 10 000 през предходния период, а и през двете седмици няма регистрирани случаи сред хората над 65 години.

В периода 26 януари – 1 февруари в Спешното отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Разград са регистрирани три случая на пневмония, като двама пациенти са били приети за болнично лечение. Седмица по-рано са отчетени два случая, от които един е изисквал хоспитализация.

От 1 декември 2025 г. досега в Националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания към Националния център по заразни и паразитни болести в София са изпратени 86 проби за изследване. От тях са доказани 12 случая на грип А(H3N2) и шест случая на грип А(H1N1), допълват от РЗИ – Разград.