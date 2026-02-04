НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:59 НА ЖИВО: Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоБългарияОбщество

          Ръст на респираторните заболявания в Разград, най-засегнати са малките деца

          Заболеваемостта се увеличава спрямо предходните седмици, но остава под средното ниво за страната

          4 февруари 2026 | 10:25 270
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Увеличение на случаите на остри респираторни заболявания в Разград отчита Регионалната здравна инспекция, показват данните от системата за наблюдение. През изминалата седмица заболеваемостта достига 105,88 на 10 000 души, което е повече спрямо предходния период, но остава под средното ниво за страната – 147,39 на 10 000 души, уточняват от РЗИ – Разград.

          - Реклама -
            
            
          Ръст на грипа и респираторните инфекции във Врачанско, отчитат повече заразни заболявания Ръст на грипа и респираторните инфекции във Врачанско, отчитат повече заразни заболявания

          Справката показва, че между 19 и 25 януари показателят е бил 80,32 на 10 000 души, а в седмицата 12 – 18 януари е отчетена заболеваемост от 76,67 на 10 000 души, което очертава постепенен ръст.

          Най-засегнати са децата до четиригодишна възраст, където заболеваемостта достига 633,80 на 10 000, при 492,96 на 10 000 седмица по-рано. Следва групата на децата от 5 до 14 години с 444,44 на 10 000, при 259,15 на 10 000 през предходния период.

          Увеличение има и при хората между 30 и 64 години, където показателят нараства до 50,36 на 10 000, спрямо 35,97 на 10 000 седмица по-рано. За разлика от това, при възрастовата група 15 – 29 години се отчита спад – 30,40 на 10 000, при 91,19 на 10 000 в предходната седмица.

          Грипът отстъпва в Монтанско, засега няма да се обявява епидемия Грипът отстъпва в Монтанско, засега няма да се обявява епидемия

          И през двата отчетни периода няма регистрирани заболели във възрастовата група над 65 години.

          В периода 26 януари – 1 февруари в Спешното отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград са регистрирани три случая на пневмония, като двама пациенти са приети за болнично лечение. Седмица по-рано случаите са били два, като само един е наложил хоспитализация.

          Проф. Ива Христова: Вирусът Нипа не носи риск от глобална пандемия Проф. Ива Христова: Вирусът Нипа не носи риск от глобална пандемия

          От 1 декември 2025 г. досега към Националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания в Националния център по заразни и паразитни болести в София са изпратени 86 проби за изследване. От тях са потвърдени 12 случая на грип А(H3N2) и шест случая на грип А(H1N1), допълват от РЗИ – Разград.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ръст на респираторните заболявания в Разград, най-засегнати са малките деца

          Дамяна Караджова -
          Данните показват нарастване на заболеваемостта през последната седмица
          Правосъдие

          Експерт: Комисията за личните данни да се самосезира за скандала с козметичните салони, нарушен е законът

          Росица Николаева -
          От гледна точка на киберсигурността случаят в Бургас е инцидент с теч на лични данни.
          Общество

          София спира услугата „Паркирай и пътувай“ на два метропаркинга

          Десислава Димитрова -
          От 16 февруари 2026 г. услугата „Паркирай и пътувай“ се прекратява в подземните паркинги на метростанциите „Стадион Васил Левски“ и „Джеймс Баучер“ в София.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions