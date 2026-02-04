Ръст на респираторните заболявания в Разград, най-засегнати са малките деца

Увеличение на случаите на остри респираторни заболявания в Разград отчита Регионалната здравна инспекция, показват данните от системата за наблюдение. През изминалата седмица заболеваемостта достига 105,88 на 10 000 души, което е повече спрямо предходния период, но остава под средното ниво за страната – 147,39 на 10 000 души, уточняват от РЗИ – Разград.

Справката показва, че между 19 и 25 януари показателят е бил 80,32 на 10 000 души, а в седмицата 12 – 18 януари е отчетена заболеваемост от 76,67 на 10 000 души, което очертава постепенен ръст.

Най-засегнати са децата до четиригодишна възраст, където заболеваемостта достига 633,80 на 10 000, при 492,96 на 10 000 седмица по-рано. Следва групата на децата от 5 до 14 години с 444,44 на 10 000, при 259,15 на 10 000 през предходния период.

Увеличение има и при хората между 30 и 64 години, където показателят нараства до 50,36 на 10 000, спрямо 35,97 на 10 000 седмица по-рано. За разлика от това, при възрастовата група 15 – 29 години се отчита спад – 30,40 на 10 000, при 91,19 на 10 000 в предходната седмица.

И през двата отчетни периода няма регистрирани заболели във възрастовата група над 65 години.

В периода 26 януари – 1 февруари в Спешното отделение на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград са регистрирани три случая на пневмония, като двама пациенти са приети за болнично лечение. Седмица по-рано случаите са били два, като само един е наложил хоспитализация.

От 1 декември 2025 г. досега към Националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания в Националния център по заразни и паразитни болести в София са изпратени 86 проби за изследване. От тях са потвърдени 12 случая на грип А(H3N2) и шест случая на грип А(H1N1), допълват от РЗИ – Разград.