НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоБългарияКрими

          Разбиха нелегална фабрика за фалшиви цигари край Перник

          Производството е било укривано в стари сгради, като част от дейността се е извършвала под земята

          4 февруари 2026 | 12:19 760
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Голяма незаконна фабрика за производство на фалшиви цигари е разкрита при съвместна операция с международно участие, осъществена от прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“.

          - Реклама -
            
            
          Най-голямата нелегална фабрика за цигари: По 6 000 лв. гаранция за обвиняемите Най-голямата нелегална фабрика за цигари: По 6 000 лв. гаранция за обвиняемите

          По данни на митническите власти нелегалната производствена дейност е била прикривана в стари постройки в землището на град Батановци, община Перник.

          Установено е, че част от производството е функционирало в подземни помещения на сградата, което допълнително е затруднявало разкриването на схемата.

          РЕКОРД: Разбиха най-голямата фабрика за незаконни цигари в историята на България РЕКОРД: Разбиха най-голямата фабрика за незаконни цигари в историята на България

          От институциите съобщават, че представители на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“ ще представят повече информация по случая на брифинг по-късно днес.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Полицията във Варна задържа криминално проявен мъж с наркотици и 20 000 евро

          Дамяна Караджова -
          Полицейската операция срещу разпространението на наркотици е проведена снощи
          България

          НА ЖИВО! Йотова провежда среща с представители на ИТН за възможен служебен премиер

          Росица Николаева -
          Държавният глава продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател
          Любопитно

          Хималайската мечка Деси стана на 38 години в Софийския зоопарк

          Десислава Димитрова -
          Най-възрастната мечка в Софийския зоопарк – хималайската мечка Деси – навърши 38 години, съобщиха от Зоологическата градина в София чрез публикация във Фейсбук.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions