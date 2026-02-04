Разбиха нелегална фабрика за фалшиви цигари край Перник

Голяма незаконна фабрика за производство на фалшиви цигари е разкрита при съвместна операция с международно участие, осъществена от прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“.

По данни на митническите власти нелегалната производствена дейност е била прикривана в стари постройки в землището на град Батановци, община Перник.

Установено е, че част от производството е функционирало в подземни помещения на сградата, което допълнително е затруднявало разкриването на схемата.

От институциите съобщават, че представители на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“ ще представят повече информация по случая на брифинг по-късно днес.