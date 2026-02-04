Мащабна нелегална фабрика за производство на фалшиви цигари бе неутрализирана при специализирана операция в град Батановци, община Перник. Акцията е резултат от координираните действия на българските институции – прокуратурата, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), МВР и Агенция „Митници“, реализирана в тясно сътрудничество с партньорски служби от Великобритания.

Разкритата мощност е функционирала при изключителни мерки за сигурност и конспиративност, като според разследващите става дума за добре смазана машина за контрабанда. Подробности за операцията бяха изнесени на място в землището на Батановци от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, председателя на ДАНС Деньо Денев, директора на ГДБОП главен комисар Боян Раев, директора на Агенция „Митници“ Георги Димов и говорителя на Окръжна прокуратура-Перник Албена Стоилова.

Международен отзвук и доверие между службите

Борислав Сарафов постави акцент върху сериозния мащаб на престъпната дейност и международния елемент в разследването.

„Става въпрос за международна контрабанда, за добре организирани структури на престъпна група“, заяви главният прокурор по време на брифинга.

Той отбеляза, че това е втората успешна международна операция в рамките на последните две седмици. Предходната акция бе насочена срещу пиратски интернет сайтове и се проведе съвместно с американските Департамент по вътрешна сигурност и Департамент по правосъдие. Според Сарафов, тези успехи са ясен знак за репутацията на българските служби.

„Това несъмнено показва високото доверие на американските и британските ни партньори към всички наши институции – прокуратурата, МВР, Агенция „Митници“ и ДАНС“, подчерта той.

Главният прокурор отправи и директно предупреждение към представителите на сенчестия бизнес: „Никой, който произвежда нелегално цигари или извършва каквато и да е престъпна дейност, да не разчита, че може дълго време да остане незабелязан“.

Щети за милиони и бърза реакция

Директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов разкри, че службите са действали изключително експедитивно. От момента на започване на производството до разбиването на фабриката са изминали не повече от три седмици. Въпреки краткия срок на работа, предотвратените щети за бюджета са значителни. Изчисленията показват, че дължимият акциз само за откритите на място нелегални стоки – цигари и тютюн, надхвърля 2,8 милиона евро.

Три нива на конспиративност и чуждестранни работници

Фабриката в Батановци е била изградена като напълно автономно и високотехнологично предприятие. Директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев обясни, че съоръжението е разположено на три нива и разполага с абсолютно завършен производствен цикъл.

При претърсването са открити специализирани машини за обработка на тютюн, линии за производство на цигари и техника за пакетиране. Организаторите са осигурили дори машини и инструменти за ремонт и настройка на поточните линии, за да не се налага външна намеса при аварии.

Организацията на труда е включвала пълна изолация на работниците. Фабриката е разполагала със собствен склад, спални помещения с капацитет за около 20 души и напълно оборудвана кухня. Установено е, че работниците са граждани на Молдова, които са били довеждани в Батановци с конкретната цел да произвеждат цигари, след което са напускали страната.

По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура-Перник. Говорителят на прокуратурата Албена Стоилова уточни, че продукцията е била предназначена предимно за износ, а към момента е установена съпричастността на няколко лица към незаконната дейност.