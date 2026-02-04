Раздяла на „Герена“

ПФК Левски и Патрик-Габриел Галчев се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха официално от „Герена“.



Защитникът направи своя дебют за „сините“ на 21 октомври 2020 година. С фланелката на Левски Галчев записа 99 мача и отбеляза 2 гола. Носител на Купата на България за 2022 година.



„ПФК Левски благодари на Патрик-Габриел за професионализма и всеотдайността със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи“, написаха от „Герена“.

За последно Галчев игра под наем в Локомотив (София). Както БЛИЦ вече писа, интерес към 24-годишния бранител проявяват няколко клуба от елита, сред които Добруджа и Локомотив (Пд).