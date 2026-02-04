НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Раздяла на „Герена“

          Патрик-Габриел Галчев свободен да премине в друг клуб

          4 февруари 2026 | 21:32 50
          ПФК Левски и Патрик-Габриел Галчев се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха официално от „Герена“. 

          Защитникът направи своя дебют за „сините“ на 21 октомври 2020 година. С фланелката на Левски Галчев записа 99 мача и отбеляза 2 гола. Носител на Купата на България за 2022 година.

          „ПФК Левски благодари на Патрик-Габриел за професионализма и всеотдайността със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи“, написаха от „Герена“.

          За последно Галчев игра под наем в Локомотив (София). Както БЛИЦ вече писа, интерес към 24-годишния бранител проявяват няколко клуба от елита, сред които Добруджа и Локомотив (Пд).  

          Спорт

          Христо Янев забива твърд титуляр на пейката

          Станимир Бакалов -
          Слабата игра на Адриан Лапеня в последно време най-вероятно ще прати испанеца на пейката при рестарта на ЦСКА в Първа лига
          Спорт

          Левски обяви важна новина след боя от Лудогорец

          Станимир Бакалов -
          В деня на срещата билети няма да се продават в официалния магазин на клуба
          Спорт

          Филип Кръстев в Гьозтепе под наем с опция за закупуване

          Станимир Бакалов -
          Сега обаче той може да стане постоянна част от "жълто-червените" от Измир, но трябва да заслужи доверието на Стоилов и на спортно-техническото ръководство
