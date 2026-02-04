Разкриха последните думи на Сейф ал Ислам преди атентата

Синът на бившия либийски лидер Муамар Кадафи — Сейф ал Ислам Кадафи — е успял да съобщи, че неизвестни лица са проникнали в дома му малко преди връзката с него да бъде прекъсната и да започне стрелба. Това разказа пред РИА Новости неговият братовчед Ахмед аз-Заррук Кадафи.

Според него Кадафи-младши е разговарял с член на политическия си екип, когато е съобщил за подозрително движение около дома си.

„Виждаме, че някой прескача стената на къщата. Има някакво странно движение“, казал той секунди преди връзката да прекъсне.

Малко след това в района е започнала стрелба.

По думите на роднината му подробностите за случилото се вътре в къщата засега остават неизвестни, като информация могат да дадат единствено хората, които имат достъп до записите от охранителните камери.

Един от познатите на Сейф ал Ислам напуснал дома малко преди инцидента, но след като научил за случилото се, се върнал и открил Кадафи и негов сътрудник убити.

Сейф ал Ислам Кадафи е бил застрелян в дома си в град Зинтан, в северозападната част на Либия. Според представител на Висшия държавен съвет в Триполи, той ще бъде погребан в град Сирт — родното място на племето му.