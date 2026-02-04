НА ЖИВО
Search Suggestions
      No menu items!
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:28 ИЗНЕНАДА: Йотова забавя консултациите с партиите, срещите няма да са утре16:21 Първо в Евроком: Издирваният от „Петрохан“ 8 години живял в Мексико, сигнали за педофилия имало от години в службите14:04 Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България13:35 Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоСвятКрими

          Разкриха последните думи на Сейф ал Ислам преди атентата

          4 февруари 2026 | 16:18 1730
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Синът на бившия либийски лидер Муамар Кадафи — Сейф ал Ислам Кадафи — е успял да съобщи, че неизвестни лица са проникнали в дома му малко преди връзката с него да бъде прекъсната и да започне стрелба. Това разказа пред РИА Новости неговият братовчед Ахмед аз-Заррук Кадафи.

          - Реклама -
            
            

          Според него Кадафи-младши е разговарял с член на политическия си екип, когато е съобщил за подозрително движение около дома си.

          „Виждаме, че някой прескача стената на къщата. Има някакво странно движение“, казал той секунди преди връзката да прекъсне.

          Малко след това в района е започнала стрелба.

          „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА) „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)

          По думите на роднината му подробностите за случилото се вътре в къщата засега остават неизвестни, като информация могат да дадат единствено хората, които имат достъп до записите от охранителните камери.

          Един от познатите на Сейф ал Ислам напуснал дома малко преди инцидента, но след като научил за случилото се, се върнал и открил Кадафи и негов сътрудник убити.

          Сейф ал Ислам Кадафи е бил застрелян в дома си в град Зинтан, в северозападната част на Либия. Според представител на Висшия държавен съвет в Триполи, той ще бъде погребан в град Сирт — родното място на племето му.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Веднага след Путин: Си звънна и на Тръмп

          Никола Павлов -
          Информацията е от китайските държавни медии
          Правосъдие

          Бившата жена на Бил Гейтс за Епстийн: Радвам се, че съм далеч от цялата тази мръсотия

          Никола Павлов -
          Двойката се разведе през 2021 г. след 27 години брак
          Общество

          Над 90 милиарда долара е струвало досега възстановяването след земетресенията в Турция

          Никола Павлов -
          Милиони хора останаха без дом, след като цели градове бяха разрушени
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions