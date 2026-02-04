Разследването край хижа „Петрохан“ продължава: проверява се връзка със секта

Продължава разследването на мистериозното убийство край хижа „Петрохан“, след като полицията потвърди за три тела с огнестрелни рани, открити в района.

Предстои експертизи да установят вида на използваното оръжие, както и дали става дума за убийство, последвано от самоубийство. По случая се работи по всички възможни версии, като междувременно разследващите са открили данни за секта, свързана с организацията, стопанисвала хижата.

Установено е, че тримата загинали не са криминално проявени, а намерените оръжия са притежавани законно.

В „Интервюто в Новините на NOVA“ криминалният психолог доц. Неделчо Стойчев допусна, че пожарът в района може да е бил предизвикан умишлено, с цел да бъдат унищожени записите от видеокамерите около хижата. По думите му дейността на неправителствената организация, която е стопанисвала сградата, не е била напълно законна.