      сряда, 04.02.26
          Разследването край хижа „Петрохан“ продължава: проверява се връзка със секта

          Предстои експертизи да установят вида на използваното оръжие

          4 февруари 2026 | 07:57 300
          Продължава разследването на мистериозното убийство край хижа „Петрохан“, след като полицията потвърди за три тела с огнестрелни рани, открити в района.

          Предстои експертизи да установят вида на използваното оръжие, както и дали става дума за убийство, последвано от самоубийство. По случая се работи по всички възможни версии, като междувременно разследващите са открили данни за секта, свързана с организацията, стопанисвала хижата.

          Установено е, че тримата загинали не са криминално проявени, а намерените оръжия са притежавани законно.

          В „Интервюто в Новините на NOVA“ криминалният психолог доц. Неделчо Стойчев допусна, че пожарът в района може да е бил предизвикан умишлено, с цел да бъдат унищожени записите от видеокамерите около хижата. По думите му дейността на неправителствената организация, която е стопанисвала сградата, не е била напълно законна.

          „Това е една група, която е обединена от една обща цел – да опазват природата и да сътрудничат на екологичните организации. Нищо чудно всъщност основният мотив да е скрита дейност, която е прикривала тези добри и хуманни каузи, за които те са били регистрирани като НПО”, каза доц. Стойчев.

