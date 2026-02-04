НА ЖИВО
          Редовното заседание на кабинета „Желязков“ започна без изявление на премиера в оставка

          4 февруари 2026 | 11:18
          Без изявление на министър-председателя в оставка Росен Желязков започна редовното заседание на правителството, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

          Очаква се кабинетът в оставка да разгледа проекти на решения за одобряване на финансирането за 2026 г. на Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката и Министерството на електронното управление.

          Предвижда се също одобряване на бюджетите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

          На заседанието ще бъдат разгледани и два проекта на решения за предложение до Народното събрание за ратифициране на меморандуми за разбирателство, свързани с изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2021–2028 г.. Документите уреждат финансова подкрепа от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за социално-икономическото развитие на България.

          В дневния ред е включен и проект на решение за възлагане на задължения за извършване на обществени превозни услуги с железопътен транспорт, както и проект за разрешаване пребиваването на няколко научноизследователски кораба в българските морски пространства в Черно море във връзка с реализирането на проекта за оптичен кабел „Кардеса“.

          Министерският съвет ще разгледа и проект на решение за предоставяне на дерогация от определени разпоредби на Регламент (ЕС) № 833/2014, свързан с ограничителните мерки срещу Русия заради дестабилизирането на положението в Украйна.

