Един необичаен технологичен експеримент обръща традиционната представа за взаимодействието между човек и машина. Вместо хората да използват софтуер за автоматизация на задачите си, новата платформа RentAHuman.ai дава възможност на изкуствения интелект да наема човешки същества за дейности в реалния физически свят.

Проектът, който се самоопределя като „meatspace layer for AI“ (слой от плът за изкуствения интелект), цели да запълни пропастта между дигиталните умения на алгоритмите и тяхната неспособност да взаимодействат с материята. Основното послание на платформата е иронично, но ясно: „роботите се нуждаят от вашето тяло“, просто защото самите те „не могат да докоснат тревата“.

Инициативата е дело на крипторазработчик с псевдоним Alex (@AlexanderTw33ts), инженер в Uma Protocol и Across Protocol. Той демонстрира как чрез специализиран API софтуерните агенти могат да възлагат поръчки на хора, които са обявили своята почасова ставка. Задачите варират от изпълнение на дребни покупки и подписване на документи до физическо присъствие на бизнес срещи.

„Ако вашият AI агент иска да наеме човек за задача в реалния свят, това става с едно MCP повикване“, обяснява Alex. Той разкрива, че сред регистрираните потребители вече фигурират разнообразни профили, включително OnlyFans модел и главен изпълнителен директор на стартираща AI компания.

Към момента началната страница на сайта отчита близо 26 000 регистрирани потребители, готови да станат „наемаеми“. Създателят обаче подхожда реалистично към тази статистика, признавайки възможността за дублирани или фалшиви профили, които екипът се стреми да филтрира.

Въпреки че основателят идва от света на блокчейн технологиите, той категорично отхвърля идеята за пускане на собствена криптовалута към проекта. „Няма токен, не съм фен на това. Би било твърде стресиращо и не искам хора да губят парите си“, споделя той в интервю за подкаста Crosschain.

Техническата реализация на сайта също е забележителна. Платформата е изградена чрез така наречения „vibe coding“ с помощта на „армия“ от AI агенти, базирани на модела Claude. Използвана е техниката Ralph loop – непрекъснат цикъл на самоусъвършенстване, при който агентите работят до постигане на желания резултат. „Ralph loop създаде този сайт. Имам собствен Ralph loop, който използвам“, допълва разработчикът.

Появата на RentAHuman.ai не е изолирано явление през 2026 г. По-рано този месец технологичната общност обсъждаше Moltbook – социална мрежа изцяло за ботове, които развиват собствени дискусии и дори религиозни концепции. Случаят с Moltbook обаче послужи и като предупреждение, след като бе класифициран като опасен сайт с ниска поверителност и рискове за сигурността на потребителите.

Експертите съветват повишено внимание и към новата платформа за наемане на хора. Като малък и все още експериментален проект, RentAHuman.ai не е преминал през задълбочени проверки за надеждност и киберсигурност, което налага предпазливост при споделяне на лични данни.