Румънска бизнесдама измамена с 2,5 млн. долара от мъж, представял се за „принца на Дубай“

Румънска бизнесдама е станала жертва на измама за 2,5 милиона долара, извършена от нигериец, представял се за „престолонаследник на Дубай“, съобщава агенция „Аджерпрес“.

Заради засиления медиен интерес Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в Румъния разпространи официална информация, като по случая се води разследване за „организиране на престъпна група“ и „измама с особено тежки последици“.

Според медийни публикации жената е била убедена да инвестира заедно с предполагаемия дубайски престолонаследник в хуманитарна фондация, което довело до огромните финансови загуби.

В действителност мъжът се оказал нигерийски измамник на име Хенри Еке, който използвал сложна схема с фалшиви самоличности, фиктивни банки и измислени финансови съветници, както и романтични обещания и предложения за брак, за да спечели доверието на жертвите си.

Бизнесдамата била убедена, че комуникира с дубайски принц и превела над 2,5 милиона долара по фалшива сметка на фондацията, като средствата били осигурени чрез банкови заеми, за които заложила къщата си, както и чрез средства от собствената си компания.

Измамата излязла наяве, когато двама съучастници на измамника се свързали с нея, недоволни, че не са получили обещания дял от парите, и ѝ признали, че цялата схема е била измама.