Русия обяви край на ограниченията за ядрените бойни глави след изтичането на Нов СТАРТ

Русия заяви, че вече не е обвързана с ограниченията за броя на ядрените бойни глави, които може да разполага, тъй като последният договор за контрол над ядрените оръжия със Съединените щати е на път да изтече.

Договорът Нов СТАРТ приключва в четвъртък, с което Москва и Вашингтон официално се освобождават от редица ограничения върху стратегическите си ядрени арсенали.

Правозащитни и експертни организации предупреждават, че прекратяването на споразумението може да отприщи нова надпревара във въоръжаването между водещите ядрени сили и да насърчи Китай да разшири своя ядрен арсенал, който и без това нараства бързо през последните години.

„Приемаме, че страните по договора Нов СТАРТ вече не са обвързани с каквито и да било задължения или симетрични декларации в рамките на споразумението“, се казва в официално изявление на Руско външно министерство.

В същото време Москва подчертава, че „Руската федерация възнамерява да действа отговорно и предпазливо“, като отправя и ясно предупреждение за готовност за „решителни“ ответни мерки, ако националната ѝ сигурност бъде застрашена.

Руският президент Владимир Путин предложи още през септември Русия доброволно да продължи за още една година да спазва ограниченията за бойните глави, предвидени в договора. По данни на Кремъл обаче официален отговор от Вашингтон не е бил получен.

От американска страна Доналд Тръмп коментира тогава, че предложението звучи „като добра идея“, но до последващи преговори не се стигна. По-късно държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че всяко бъдещо споразумение за ядрен контрол трябва да включва и Китай, което допълнително усложнява перспективите за нов договор.

С изтичането на Нов СТАРТ светът остава без действащ механизъм за ограничаване на стратегическите ядрени оръжия, а експерти предупреждават, че това бележи най-рисковия момент за глобалната ядрена сигурност от десетилетия насам.