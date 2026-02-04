НА ЖИВО
          Русия цели да изолира региони на Украйна чрез удари по железопътната инфраструктура

          Руските атаки срещу железопътната система на Украйна са част от кампания, целяща да откъсне цели региони от националната мрежа, заяви изпълнителният директор на държавния железопътен оператор на Украйна Олександър Перцовски.

          „Целта е напълно ясна. Ако нанесете последните атаки срещу железопътната инфраструктура на картата, ясно се вижда, че има опит определени региони на Украйна да бъдат на практика изолирани“,
          заяви Перцовски в интервю за АФП.

