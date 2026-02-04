НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          ГОРЕЩО
          Руски шпионски апарати са прехванали данни от ключови европейски спътници

          4 февруари 2026 | 13:54 520
          Експерти по сигурността в Европа алармират за сериозна заплаха в орбита, където два руски космически апарата са извършили прехващане на съобщения от ключови европейски спътници. Според информация на Financial Times, цитирана от „Фокус“, действията на руските машини не се ограничават само до шпионаж, но създават и физически рискове за космическата инфраструктура на континента.

          Официални лица предупреждават, че подобни интервенции носят двойна заплаха. От една страна, те излагат на риск поверителна информация, предавана през сателитните мрежи. От друга, съществува реална опасност Москва да използва тези апарати, за да манипулира траекториите на европейските спътници или дори да предизвика тяхното падане, което би имало катастрофални последици.

          Западните военни и граждански космически агенции от години следят с повишено внимание маневрите на руските обекти „Луч-1“ и „Луч-2“. Данните от наблюдението показват, че тези апарати многократно са извършвали подозрителни и рисковани сближавания с геостационарни спътници, обслужващи Европа, Великобритания, както и големи региони от Африка и Близкия изток.

          Анализът на орбиталните данни и наземните наблюдения разкрива устойчив модел на поведение, при който руските апарати се задържат в непосредствена близост до западните спътници в продължение на седмици. Особена активност е регистрирана през последните няколко години. Статистиката сочи, че от изстрелването си през 2023 г., апаратът „Луч-2“ се е приближил опасно до 17 европейски спътника, изпълняващи както търговски, така и държавни задачи.

          Германските въоръжени сили също потвърждават сериозността на ситуацията. В коментар за изданието генерал-майор Михаел Траут, началник на космическото командване на Бундесвера, е категоричен в оценката си за предназначението на руските машини.

          „И двата спътника са заподозрени в „радиоелектронно разузнаване“, заяви генерал-майор Михаел Траут.

