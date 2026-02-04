НА ЖИВО
          10:59 НА ЖИВО: Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн" държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му": Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити", мнозинството блокира изслушвания за тока
          Съдът решава за регистрацията на АПС до две седмици

          Ръководството на формацията ще бъде поето от четирима съпредседатели, избрани от учредителите — Танер Али, Димитър Николов, Севим Али и Хайри Садъков

          В двуседмичен срок Софийският градски съд трябва да се произнесе по вписването на „Алианс за права и свободи“ в регистъра на политическите партии, след като по време на заседанието прокуратурата не е възразила срещу регистрацията.

          На 9 януари 2026 г. формацията обяви във Facebook, че е подала в Софийския градски съд документите за регистрация като политическа партия.

          Учредителното събрание на партията е проведено на 15 ноември 2025 г., когато Ахмед Доган е избран за почетен председател с оперативни функции.

          Ръководството на формацията ще бъде поето от четирима съпредседатели, избрани от учредителите — Танер Али, Димитър Николов, Севим Али и Хайри Садъков.

