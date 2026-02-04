Съдът решава за регистрацията на АПС до две седмици

В двуседмичен срок Софийският градски съд трябва да се произнесе по вписването на „Алианс за права и свободи“ в регистъра на политическите партии, след като по време на заседанието прокуратурата не е възразила срещу регистрацията.

- Реклама -

На 9 януари 2026 г. формацията обяви във Facebook, че е подала в Софийския градски съд документите за регистрация като политическа партия.

Учредителното събрание на партията е проведено на 15 ноември 2025 г., когато Ахмед Доган е избран за почетен председател с оперативни функции.

Ръководството на формацията ще бъде поето от четирима съпредседатели, избрани от учредителите — Танер Али, Димитър Николов, Севим Али и Хайри Садъков.