      сряда, 04.02.26
          Сарафов с първи коментар за жестокото убийство на Петрохан

          Пълният отказ за съдействие и саботирането на разследването от родителите на децата, които са били там

          4 февруари 2026 | 15:32 5130
          Росица Николаева
          И.д. главен прокурор Борислав Сарафов коментира шокиращия случай с тройното убийство в „хижата на ужасите“ на Петрохан и го сравни с мистериозния, психологически трилър сериал с елементи на хорър и драма „Туин Пийкс“ (Twin Peaks).

          Работя тази работа основно по криминални дела – следовател и прокурор – вече 31 години, видял съм много неща, но това, което виждам сега, определено ме шокира, заяви безпокойството си Сарафов. „Два пъти повече ме шокира дейността, не само убийството, а дейността на тази неправителствена организация, която сякаш се е опитала да изземе дейността на оторизираните, държавни институции, да провежда своя политика и свои действия. Отделно от това дейността на тази неправителствена организация в никакъв случай не може да се каже, че е богоугодна, че е в интерес на държавата и на децата – вие четете между редовете какво имам предвид с това“, посочи още той.

          По думите му дейността на тази организация трябва да бъде изцяло проверена по отношение на децата, които са отивали там на лагери и са били предоставени от своите родители.

          „Макар че има проверки на ДАНС от преди две години на тази организация, всъщност именно това възпрепятства събирането на информация и доказателства – нежеланието на родителите на тези деца за съдействие. Пълният отказ за съдействие и саботирането на разследването от родителите на децата, които са били там. Това за мен е шокиращо. Потресен съм. Не знаех, че съществуват подобен тип неща, но за съжаление понякога животът предлага по-фрапиращи обстоятелства, отколкото дори в сериала „Туин Пийкс“, намираме се пред един действителен „Туин Пийкс“, който тепърва предстои да разнищим, защото има много неизвестни, каза още Сарафов.

          Той потвърди, че един от издирваните е Ивайло Калушев – собственикът на „хижата на ужасите“ и няма никаква връзка с него. 

          „Издирва се, няма връзка с него, не изключваме той също да не е сред живите“, допълни Сарафов и коментира съобщението, което той е изпратил към майка си: „Есемесът съдържа неща, за които човек може да си направи извода, че той възнамерява да посегне на живота си. Дали е жив, къде се намира – това е много работа, която предстои“. 

