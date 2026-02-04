Съсед на убитите: Спасявали са ме три пъти, но така и не пристъпих оттатък бариерата

„Живея на километър и половина от хижа Петрохан. Те бяха най-близките ми съседи.“
Така започва разказът на Павлин Антонов – човек, който лично е познавал двама от мъжете, загинали при трагедията в района на прохода Петрохан.
По думите му животът в планината е различен и често оцеляването зависи от съседите, а не от институциите.
Антонов описва условията в района като сурови и изолирани.
Според него именно такива съседи са били Ивайло и Пламен.
Мъжът посочва и конкретни действия, които според него впоследствие са били представени изопачено – ограждането на двора, отклоняването на пътеката с около 50 метра, напомнянето на туристи да не оставят отпадъци, заснемането на бракониери и участието в гасене на пожари.
Антонов признава, че първоначално е предпочел да мълчи.
Той обаче е категоричен в оценката си:
В края на разказа си Павлин Антонов изразява съболезнования към близките на загиналите.