САЩ, ЕС и Япония обявиха стратегическо партньорство за критични минерали

Съединените щати представиха партньорство за критични минерали с Европейски съюз и Япония след среща във Вашингтон, на фона на нарастващи опасения относно доминиращата роля на Китай в сектора, предаде АФП.

Партньорите имат за цел да разработят „координирани търговски политики и механизми, като например ценови прагове, коригирани на границата“, които могат да смекчат уязвимостите във веригите за доставки на критични минерали, се посочва в изявление на Служба на търговския представител на САЩ.

Критичните минерали, сред които и редкоземни метали, са ключови за производството на смартфони, изтребители и електрически автомобили. Тези ресурси обаче се превърнаха в разменна монета, особено след като Китай – основен производител – въведе ограничения върху износа на редкоземни елементи миналата година, което предизвика тревога в САЩ и други части на света.

В отговор Вашингтон и неговите съюзници ускорено работят по развитието на алтернативни вериги за добив и преработка.

В съвместно изявление за медиите, публикувано от САЩ, Европейска комисия и правителството на Япония, се посочва, че партньорите „предприемат значителни стъпки към повишаване на своята икономическа и национална сигурност“ чрез укрепване на устойчивостта в сектора на критичните минерали.

„Днешното съобщение е важен сигнал, че най-големите пазарно ориентирани икономики в света са ангажирани с разработването на нова парадигма за преференциална търговия с критични минерали“, заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър.

Тяхното „стратегическо партньорство“ има два основни компонента. Първият включва усилия за постигане на меморандум за разбирателство между САЩ и ЕС, насочен към идентифициране и подкрепа на проекти за добив, рафиниране, преработка и рециклиране.

Целта е да се стимулира търсенето и да се диверсифицират доставките от двете страни на Атлантика. Междувременно Вашингтон и Токио вече са подписали рамково споразумение, обхващащо сходни области.

Вторият компонент представлява търговска инициатива за критични минерали с „единомислещи партньори“, която може да включва ценови прагове, субсидии за компенсиране на ценови разлики и други механизми.