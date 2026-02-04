НА ЖИВО
Search Suggestions
      No menu items!
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:28 ИЗНЕНАДА: Йотова забавя консултациите с партиите, срещите няма да са утре16:21 Първо в Евроком: Издирваният от „Петрохан“ 8 години живял в Мексико, сигнали за педофилия имало от години в службите14:04 Досиетата „Епстийн“: Стана ясно кои са „Принцесата“ и „правителствените служители“ от България13:35 Москва ОБЯВИ: Ето докога ще продължава войната10:59 Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер (видео)10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)
          НачалоСвятПолитика

          САЩ, ЕС и Япония обявиха стратегическо партньорство за критични минерали

          4 февруари 2026 | 20:20 80
          Снимка: REUTERS/David Becker/File Photo
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Съединените щати представиха партньорство за критични минерали с Европейски съюз и Япония след среща във Вашингтон, на фона на нарастващи опасения относно доминиращата роля на Китай в сектора, предаде АФП.

          - Реклама -
            
            

          Партньорите имат за цел да разработят „координирани търговски политики и механизми, като например ценови прагове, коригирани на границата“, които могат да смекчат уязвимостите във веригите за доставки на критични минерали, се посочва в изявление на Служба на търговския представител на САЩ.

          Критичните минерали, сред които и редкоземни метали, са ключови за производството на смартфони, изтребители и електрически автомобили. Тези ресурси обаче се превърнаха в разменна монета, особено след като Китай – основен производител – въведе ограничения върху износа на редкоземни елементи миналата година, което предизвика тревога в САЩ и други части на света.

          В отговор Вашингтон и неговите съюзници ускорено работят по развитието на алтернативни вериги за добив и преработка.

          В съвместно изявление за медиите, публикувано от САЩ, Европейска комисия и правителството на Япония, се посочва, че партньорите „предприемат значителни стъпки към повишаване на своята икономическа и национална сигурност“ чрез укрепване на устойчивостта в сектора на критичните минерали.

          „Днешното съобщение е важен сигнал, че най-големите пазарно ориентирани икономики в света са ангажирани с разработването на нова парадигма за преференциална търговия с критични минерали“, заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър.

          Тяхното „стратегическо партньорство“ има два основни компонента. Първият включва усилия за постигане на меморандум за разбирателство между САЩ и ЕС, насочен към идентифициране и подкрепа на проекти за добив, рафиниране, преработка и рециклиране.

          Целта е да се стимулира търсенето и да се диверсифицират доставките от двете страни на Атлантика. Междувременно Вашингтон и Токио вече са подписали рамково споразумение, обхващащо сходни области.

          Вторият компонент представлява търговска инициатива за критични минерали с „единомислещи партньори“, която може да включва ценови прагове, субсидии за компенсиране на ценови разлики и други механизми.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Социалната комисия одобри на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване

          Красимир Попов -
          Проектът въвежда мултифондове и възрастов принцип при инвестирането на пенсионните спестявания
          Инциденти

          Аварийно кацане на самолет на Turkish Airlines в Индия след пожар в двигател

          Красимир Попов -
          Десният двигател на Airbus A330-300 се е запалил минути след излитане от Катманду; всички пътници и екипажът са невредими
          Политика

          Тръмп и Си разкриха как е протекъл разговорът помежду им

          Никола Павлов -
          Основен акцент в разговора между двамата лидери е бил Тайван
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions