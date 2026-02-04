Ще отпусне ли държавата 10 млн. евро за тир паркинга до „Дунав мост“ край Русе

До спорния казус се стигна след решение на Общинския съвет в Русе, който на извънредно заседание във вторник прие решение, според което държавата трябва да изплати 10 милиона евро на частен инвеститор, за да може общината да придобие собствеността върху големия буферен паркинг по пътя към Дунав мост.
Теренът е общинска собственост и през годините е бил предоставен за изграждане на паркинг, докато тировете изчакваха преминаване през моста и блокираха трафика в града.
През 2022 г. паркингът е изграден заедно с обслужващи сгради, като инвеститорът е бил задължен да плаща наем за срок от 30 години. След влизането на България в Шенген и отпадането на опашките от камиони, съоръжението остава почти неизползвано, а фирмата-оператор е готова да прекрати договора, ако получи обратно направените инвестиции.
Общинският съветник от ПП-ДБ Деян Герасимов е сред най-острите критици на сделката, като според него липсва спешна необходимост от подобно решение точно в този момент.
И допълни, че не съществува правна хипотеза, която да налага придобиване или разваляне на договора в този момент.
От другата страна е позицията на общинския съветник от БСП Иван Иванов, който подкрепя сделката.
Според него основният минус на договора е, че градът се е лишил от ценен терен за 30 години, а сега има възможност той да бъде върнат на общината заедно с направената инвестиция, без да се използват средства от местния бюджет.
Областният управител на Русе Драгомир Драганов припомни, че още по време на правителството на Димитър Главчев са били направени предложения във връзка с промените по границата след влизането на България в Шенген.
По думите му теренът би могъл да се използва от държавни институции, които да извършват контрол и проверки извън натоварения пътен участък.
Решението на Общинския съвет тепърва ще бъде разглеждано на държавно ниво, като се очаква Министерският съвет да вземе окончателна позиция по казуса.