Ще отпусне ли държавата 10 млн. евро за тир паркинга до „Дунав мост“ край Русе

До спорния казус се стигна след решение на Общинския съвет в Русе, който на извънредно заседание във вторник прие решение, според което държавата трябва да изплати 10 милиона евро на частен инвеститор, за да може общината да придобие собствеността върху големия буферен паркинг по пътя към Дунав мост.

Теренът е общинска собственост и през годините е бил предоставен за изграждане на паркинг, докато тировете изчакваха преминаване през моста и блокираха трафика в града.

През 2022 г. паркингът е изграден заедно с обслужващи сгради, като инвеститорът е бил задължен да плаща наем за срок от 30 години. След влизането на България в Шенген и отпадането на опашките от камиони, съоръжението остава почти неизползвано, а фирмата-оператор е готова да прекрати договора, ако получи обратно направените инвестиции.

Общинският съветник от ПП-ДБ Деян Герасимов е сред най-острите критици на сделката, като според него липсва спешна необходимост от подобно решение точно в този момент.

„Мисля, че създадохме много порочен прецедент в българската политическа история. Общински съвет, кмет и държавни институции са поставени на колене и пред ултиматум от частен оператор – да се откажат доброволно от бъдещи вземания. Става въпрос за 7,5 милиона евро за оставащите 27 години от договора”, заяви той в „Здравей, България”.

И допълни, че не съществува правна хипотеза, която да налага придобиване или разваляне на договора в този момент.

От другата страна е позицията на общинския съветник от БСП Иван Иванов, който подкрепя сделката.

„До преди няколко години имахме сериозен проблем. Бяхме задръстен град. Това не е наш, а републикански проблем. Занимавахме многократно държавата, която предложи да отпусне 3 милиона лева за паркинг за 70 тира. Това беше полезен подход за града, който реши проблема”, обясни той.

Според него основният минус на договора е, че градът се е лишил от ценен терен за 30 години, а сега има възможност той да бъде върнат на общината заедно с направената инвестиция, без да се използват средства от местния бюджет.

„Винаги кмета на общината дава предложенията, след като много добре ги проучи. И след като държавата заявява готовност да ги финансира – ние не можем да не подкрепим това”, допълни Иванов.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов припомни, че още по време на правителството на Димитър Главчев са били направени предложения във връзка с промените по границата след влизането на България в Шенген.

„Имаше 6-месечен пробен период, в който всички институции, които бяха на границата между България и Румъния – трябваше да се изнесат от граничния път. Моето предложение беше – да се вземе този обществен паркинг, за да се настанят НАП, ТОЛ системите и „Митниците”, защото по пътя Русе – Бяла няма достатъчно отбивки, на които да се правят проверките на анализ на риска…”, посочи той.

По думите му теренът би могъл да се използва от държавни институции, които да извършват контрол и проверки извън натоварения пътен участък.

„Надявам се на днешното заседание на МС или на следващото – да бъде взето решение да се включи тази точка за разглеждане и държавата да направи един жест към Русе”, подчерта Драганов.

Решението на Общинския съвет тепърва ще бъде разглеждано на държавно ниво, като се очаква Министерският съвет да вземе окончателна позиция по казуса.