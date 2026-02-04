Сиярто: Няма нужда ЕС да продължава да убива повече в Украйна!

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви по време на посещение в Тайланд, че изходът от войната в Украйна не може да бъде постигнат с военни средства, а единствено чрез преговори, и определи като ненужно Европейският съюз да продължава да отделя милиарди евро за военна помощ.
След среща с тайландския външен министър Сихасак Фуангкет Сиярто подчерта, че Тайланд е сред основните партньори на Унгария в Югоизточна Азия, а двете страни споделят позицията, че е необходим мирен изход от конфликта, съобщава агенция MTI.
Министърът допълни, че е заявил пред тайландския си колега, че според него в Брюксел се наблюдава „военен фанатизъм“, насочен към продължаване на финансовата и военната подкрепа за Киев.
Сиярто подчерта и че икономическите отношения между Унгария и Тайланд се развиват успешно, като отбеляза, че страната му предлага една от най-добрите инвестиционни среди в Европа.