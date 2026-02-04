Сиярто: Няма нужда ЕС да продължава да убива повече в Украйна!

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви по време на посещение в Тайланд, че изходът от войната в Украйна не може да бъде постигнат с военни средства, а единствено чрез преговори, и определи като ненужно Европейският съюз да продължава да отделя милиарди евро за военна помощ.

След среща с тайландския външен министър Сихасак Фуангкет Сиярто подчерта, че Тайланд е сред основните партньори на Унгария в Югоизточна Азия, а двете страни споделят позицията, че е необходим мирен изход от конфликта, съобщава агенция MTI.

„Дори от гледна точка на Тайланд е ясно, че войната в Украйна не може да бъде решена на бойното поле, а само на масата за преговори. Колкото по-дълго продължава тази война, толкова повече страда украинският народ, толкова повече хора умират и Украйна е унищожена, така че няма смисъл ЕС да изпраща повече пари или оръжия на Украйна“, заяви Сиярто.

Министърът допълни, че е заявил пред тайландския си колега, че според него в Брюксел се наблюдава „военен фанатизъм“, насочен към продължаване на финансовата и военната подкрепа за Киев.

„Ние, унгарците, няма да позволим това“, каза още той.

Сиярто подчерта и че икономическите отношения между Унгария и Тайланд се развиват успешно, като отбеляза, че страната му предлага една от най-добрите инвестиционни среди в Европа.