Скандал и в Казанлък: интимни снимки от козметичен салон се появиха в порносайтове

Десетки жени от Казанлък са в шок, след като снимки, направени без тяхно знание в козметичен салон, са били разпространени в порносайтове. Кадрите датират от 2023 година, а случаят предизвика бурни реакции в социалните мрежи.

Потърпевши жени поставят въпроса защо е имало монтирана камера за видеонаблюдение в зона, в която се извършват интимни процедури, което допълнително засилва общественото възмущение.

Все още не е ясно в кои порносайтове са публикувани снимките и видеата, а разследването по случая продължава.

Собственичката на студиата за красота, която живее в Пловдив, но е родом от Казанлък, разпространи официална позиция, в която отрича в помещенията за процедури по лазерна епилация да са поставяни камери или записващи устройства.