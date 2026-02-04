НА ЖИВО
          Скандал и в Казанлък: интимни снимки от козметичен салон се появиха в порносайтове

          Десетки жени от Казанлък са в шок, след като снимки, направени без тяхно знание са били разпространени в интернет

          4 февруари 2026 | 08:04
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Десетки жени от Казанлък са в шок, след като снимки, направени без тяхно знание в козметичен салон, са били разпространени в порносайтове. Кадрите датират от 2023 година, а случаят предизвика бурни реакции в социалните мрежи.

          Потърпевши жени поставят въпроса защо е имало монтирана камера за видеонаблюдение в зона, в която се извършват интимни процедури, което допълнително засилва общественото възмущение.

          Втори козметичен салон в Бургас снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е на 15 г.

          Все още не е ясно в кои порносайтове са публикувани снимките и видеата, а разследването по случая продължава.

          Собственичката на студиата за красота, която живее в Пловдив, но е родом от Казанлък, разпространи официална позиция, в която отрича в помещенията за процедури по лазерна епилация да са поставяни камери или записващи устройства.

          „За съжаление, до нас достигна информация, че 4 снимки, направени през октомври 2023 година, в едно от първите ни студиа в град Казанлък, са достъпни онлайн. Снимките са направени от нерегламентирана камера, открита и отстранена веднага след отварянето на студиото. В момента започваме одит с външна фирма, специализирана в сигурността, за да се установи произхода на въпросните снимки. Разчитаме на органите на реда за тяхното премахване“, казват от студиото.

          Втори козметичен салон в Бургас снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е на 15 г.

