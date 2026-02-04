Напрежение, остри реплики и взаимни обвинения белязаха началото на днешния пленарен ден в Народното събрание. Общо 194 народни представители се регистрираха в залата, като приеха седмичната програма със 131 гласа „за“. Веднага след това обаче конструктивният тон отстъпи място на скандали, провокирани от предложенията за допълнителни точки в дневния ред.

Въпреки че управляващото мнозинство е в оставка, то не допусна нито едно от процедурните искания на опозицията, свързани с цените на електроенергията, промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и проблемите в здравеопазването.

Спорът за цената на тока

Първият сблъсък бе предизвикан от предложението на Кирил Веселински от партия МЕЧ. Той настоя за незабавно изслушване на енергийния министър в оставка Жечо Станков като първа точка за 5 февруари, мотивирайки се със завишените сметки за електричество.

След като предложението бе отхвърлено, Веселински поиска прегласуване с емоционално обръщение към залата. Той предупреди за напрежение сред гражданите заради сметки, които от 200 лева са скочили на 200 евро.

„Защо хората не могат да си платят тока? Защото се задават социални бунтове, повярвайте ми. Ще има гняв, който ще се изсипе върху всички вас. След като отнехте правото им за референдум, сега не допускате Жечо Станков да дойде и да обясни защо има сметки за ток с почти двойно увеличение“, заяви депутатът от МЕЧ.

Той призова колегите си да работят за хората, вместо да „говорят глупости от сутрин до вечер, както и да бъдат ограничавани правата на гражданите, живеещи в държави извън ЕС“. Въпреки аргументите, повторното гласуване потвърди отхвърлянето с 95 гласа „за“, 74 „против“ и 35 „въздържали се“.

По-късно председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов коментира от трибуната, че изслушването на Жечо Станков е неуместно, тъй като цената на тока се определя от КЕВР, а не от министъра.

Размяна на обиди: „Бабаити“ и „цигански гета“

Градусът на напрежението се повиши драстично след отхвърлянето на предложението на „Възраждане“. Лидерът на партията Костадин Костадинов поиска изслушване на здравния министър в оставка Силви Кирилов и управителя на НЗОК Петко Стефановски относно проблемите в детската хирургия на МБАЛ „Света Анна“ – Варна.

Първоначално залата одобри точката, но след процедурно искане за прегласуване, тя бе отхвърлена с решаващите гласове на „Величие“. Това предизвика гнева на лидера на МЕЧ Радостин Василев, който потърси сметка от БСП за променения им вот.

В отговор Красимира Катинчарова от „Величие“ призова председателя на парламента в оставка Рая Назарян да въведе ред. Тя настоя думата да бъде отнемана от „бабаити“ като Радостин Василев, заявявайки, че той не използва парламентарен език, а „се изказва с езика, който се използва в циганските гета“.

Репликата предизвика мигновена реакция от Христо Расташки (МЕЧ), който нарече представителите на „Величие“ „египтяните“, визирайки казуса с „Исторически парк“. „Погледнете какво правите, научете се как се гласува, защото сега заради вас се провали цялото изслушване на министъра на здравеопазването и управителя на НЗОК“, заяви Расташки.

Законодателен блокаж

Освен скандалите, депутатите отхвърлиха и законодателни инициативи. Заместник-председателят на ДСБ Йордан Иванов (ПП-ДБ) не успя да вкара в дневния ред промените в ЗУТ, касаещи собствеността на паркоместата. Иванов подчерта, че проектът отлежава вече два месеца и представлява „изцяло надпартийна реформа“, но мнозинството не се вслуша в аргументите му дори при прегласуването.

Без успех остана и искането на Радослав Рибарски от ПП-ДБ за изслушване на икономическия министър Петър Дилов и особения търговски управител на „Лукойл“ Румен Спецов.