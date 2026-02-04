Скрити камери в гинекологичен кабинет: видеа от прегледи се появиха в сайтове за възрастни

Нови видеа, заснети със скрити камери и публикувани в сайтове за възрастни, предизвикаха тревога сред зрители на NOVA, които сигнализират, че кадрите са от гинекологичен кабинет, за който се твърди, че се намира в София.

На записите се виждат жени, заснети по време на медицински преглед, без те да подозират, че са били записвани.

По информацията, с която медията разполага, медицинската консултация е била записвана чрез камера, поставена в един от ъглите на кабинета, а няколко видеа вече са публикувани в платени платформи за възрастни. По случая NOVA извършва проверка.

Случаят идва след разкритията, че видеозаписи с клиентки на три салона за епилация в Бургас и един в Казанлък също са били разпространявани в порносайтове, като потърпевшите жени са десетки, сред тях и малолетни и непълнолетни.

До момента няма повдигнати обвинения по нито един от случаите, а проверките продължават.