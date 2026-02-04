НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          НачалоБългарияОбщество

          Скрити камери в гинекологичен кабинет: видеа от прегледи се появиха в сайтове за възрастни

          4 февруари 2026 | 12:29 1590
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Нови видеа, заснети със скрити камери и публикувани в сайтове за възрастни, предизвикаха тревога сред зрители на NOVA, които сигнализират, че кадрите са от гинекологичен кабинет, за който се твърди, че се намира в София.

          На записите се виждат жени, заснети по време на медицински преглед, без те да подозират, че са били записвани.

          По информацията, с която медията разполага, медицинската консултация е била записвана чрез камера, поставена в един от ъглите на кабинета, а няколко видеа вече са публикувани в платени платформи за възрастни. По случая NOVA извършва проверка.

          Експерт: Комисията за личните данни да се самосезира за скандала с козметичните салони, нарушен е законът Експерт: Комисията за личните данни да се самосезира за скандала с козметичните салони, нарушен е законът

          Случаят идва след разкритията, че видеозаписи с клиентки на три салона за епилация в Бургас и един в Казанлък също са били разпространявани в порносайтове, като потърпевшите жени са десетки, сред тях и малолетни и непълнолетни.

          До момента няма повдигнати обвинения по нито един от случаите, а проверките продължават.

