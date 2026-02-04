НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:59 НА ЖИВО: Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоБългарияОбщество

          Снегът спря, но студът остава: пътищата в област Монтана остават проходими при зимни условия

          По информация от Областното пътно управление в Монтана температурите в района са около минус 5 градуса

          4 февруари 2026 | 11:08 90
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Пътищата в област Монтана са проходими при зимни условия, след като снеговалежът в региона е спрял, но температурите остават отрицателни.

          - Реклама -
            
            

          По информация от Областното пътно управление в Монтана температурите в района са около минус 5 градуса, а на места има и мъгла, което допълнително затруднява движението.

          В момента 31 машини и товарачи обработват пътната мрежа в областта, като се извършва опесъчаване на заледени и частично заледени участъци, а при необходимост се разпръскват сол и луга за размразяване на пътната настилка.

          Сняг повали дървета в Пловдив и повреди десетки автомобили в квартал „Кючук Париж“ Сняг повали дървета в Пловдив и повреди десетки автомобили в квартал „Кючук Париж“

          Очаква се в следващите часове температурите да се повишат с 2–3 градуса, след което ще започне вторична обработка на проблемните отсечки – избутване на разтопения лед със снегорини и повторно опесъчаване, където е необходимо.

          От пътното управление уточняват, че проходът Петрохан, който е най-краткият маршрут между София и областите Монтана и Видин, е почистен до асфалт и остава проходим при зимни условия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          София спира услугата „Паркирай и пътувай“ на два метропаркинга

          Десислава Димитрова -
          От 16 февруари 2026 г. услугата „Паркирай и пътувай“ се прекратява в подземните паркинги на метростанциите „Стадион Васил Левски“ и „Джеймс Баучер“ в София.
          Политика

          Редовното заседание на кабинета „Желязков“ започна без изявление на премиера в оставка

          Дамяна Караджова -
          Очаква се кабинетът в оставка да разгледа проекти я за одобряване на финансирането за 2026 г.
          Здраве

          Асен Василев: Здравната система е силно политизирана и завладяна от лобита

          Росица Николаева -
          Системата на здравеопазването е силно политизирана и завладяна от лобита". Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на дискусия на тема "Здравеопазването: възстановяване на доверието...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions