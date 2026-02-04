Снегът спря, но студът остава: пътищата в област Монтана остават проходими при зимни условия

Пътищата в област Монтана са проходими при зимни условия, след като снеговалежът в региона е спрял, но температурите остават отрицателни.

По информация от Областното пътно управление в Монтана температурите в района са около минус 5 градуса, а на места има и мъгла, което допълнително затруднява движението.

В момента 31 машини и товарачи обработват пътната мрежа в областта, като се извършва опесъчаване на заледени и частично заледени участъци, а при необходимост се разпръскват сол и луга за размразяване на пътната настилка.

Очаква се в следващите часове температурите да се повишат с 2–3 градуса, след което ще започне вторична обработка на проблемните отсечки – избутване на разтопения лед със снегорини и повторно опесъчаване, където е необходимо.

От пътното управление уточняват, че проходът Петрохан, който е най-краткият маршрут между София и областите Монтана и Видин, е почистен до асфалт и остава проходим при зимни условия.