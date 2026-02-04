НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          Собственикът на хижата, в която откриха три тела, пише на майка си: Нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина

          "Поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете (не е Леон) - момиче е."

          4 февруари 2026 | 14:04 400
          Снимка: Фейсбук
          Росица Николаева
          Сподели
          Собственикът на хижата, в която беше извършено тройно убийство, е написал съобщение на майка си – известно време преди телата да бъдат открити, съобщи bTV.

          Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина...

          То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете (не е Леон) – момиче е, в твоя чест :)))

          Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш.

          Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна“, пише мъжът до своята майка.

