НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 04.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:59 НА ЖИВО: Президентът Йотова провежда консултации с ПГ на БСП-ОЛ за служебен премиер10:49 Лозан Тодоров пред Евроком: Досиетата „Епщайн“ държат в подчинение елит с ужасяващи качества (видео)10:36 ДПС-Ново начало при Йотова: Служебният премиер трябва да е човек с административен опит (видео)10:21 „Свидетел на трагедията на родината му“: Подробности за атентата срещу сина на Кадафи (ПЪРВА СНИМКА)10:19 НА ЖИВО ОТ НС! Скандали в парламента: Депутатите се обиждаха на „бабаити“, мнозинството блокира изслушвания за тока
          НачалоБългарияОбщество

          София спира услугата „Паркирай и пътувай“ на два метропаркинга

          Паркингите при метростанциите „Стадион Васил Левски“ и „Джеймс Баучер“ преминават към почасово и абонаментно ползване

          4 февруари 2026 | 11:33 190
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От 16 февруари 2026 г. услугата „Паркирай и пътувай“ се прекратява в подземните паркинги на метростанциите „Стадион Васил Левски“ и „Джеймс Баучер“ в София.

          - Реклама -
            
            

          Информацията става ясна от обявления, поставени на място и подписани от Центъра за градска мобилност (ЦГМ), съобщава Дарикнюз.

          Ще отпусне ли държавата 10 млн. евро за тир паркинга до „Дунав мост“ край Русе Ще отпусне ли държавата 10 млн. евро за тир паркинга до „Дунав мост“ край Русе

          Според публикуваното съобщение, издадено по заповед на кмета Васил Терзиев, двата обекта вече няма да функционират като буферни паркинги, а ще работят по нов режим.

          Предвидено е паркирането да се извършва почасово, съобразно действащата тарифа, както и чрез предплатени абонаменти – месечни, шестмесечни или годишни.

          Допълнително се уточнява, че от 1 март 2026 г. ще влязат в сила по-ниски цени за абонаментно ползване на подземния паркинг при метростанция „Джеймс Баучер“.

          9 паркинга срещу хаоса: София обещава над 2000 нови места до година и половина 9 паркинга срещу хаоса: София обещава над 2000 нови места до година и половина

          Новата месечна цена за абонамент ще бъде 140 евро с ДДС, при досегашна стойност от 184 евро. Предвидени са и отстъпки при предплащане, като 6-месечният абонамент ще е с 5% намаление, а 12-месечният – с 10% отстъпка.

          В съобщението на ЦГМ се посочва още, че при издаване или подновяване на билет от терминал или електронна карта на приносител се заплаща административна такса от 10 евро (11,95 лв.) с ДДС.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ръст на респираторните заболявания в Разград, най-засегнати са малките деца

          Дамяна Караджова -
          Данните показват нарастване на заболеваемостта през последната седмица
          Правосъдие

          Експерт: Комисията за личните данни да се самосезира за скандала с козметичните салони, нарушен е законът

          Росица Николаева -
          От гледна точка на киберсигурността случаят в Бургас е инцидент с теч на лични данни.
          Политика

          Редовното заседание на кабинета „Желязков“ започна без изявление на премиера в оставка

          Дамяна Караджова -
          Очаква се кабинетът в оставка да разгледа проекти я за одобряване на финансирането за 2026 г.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions