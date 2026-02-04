София спира услугата „Паркирай и пътувай“ на два метропаркинга

От 16 февруари 2026 г. услугата „Паркирай и пътувай“ се прекратява в подземните паркинги на метростанциите „Стадион Васил Левски“ и „Джеймс Баучер“ в София.

Информацията става ясна от обявления, поставени на място и подписани от Центъра за градска мобилност (ЦГМ), съобщава Дарикнюз.

Според публикуваното съобщение, издадено по заповед на кмета Васил Терзиев, двата обекта вече няма да функционират като буферни паркинги, а ще работят по нов режим.

Предвидено е паркирането да се извършва почасово, съобразно действащата тарифа, както и чрез предплатени абонаменти – месечни, шестмесечни или годишни.

Допълнително се уточнява, че от 1 март 2026 г. ще влязат в сила по-ниски цени за абонаментно ползване на подземния паркинг при метростанция „Джеймс Баучер“.

Новата месечна цена за абонамент ще бъде 140 евро с ДДС, при досегашна стойност от 184 евро. Предвидени са и отстъпки при предплащане, като 6-месечният абонамент ще е с 5% намаление, а 12-месечният – с 10% отстъпка.

В съобщението на ЦГМ се посочва още, че при издаване или подновяване на билет от терминал или електронна карта на приносител се заплаща административна такса от 10 евро (11,95 лв.) с ДДС.