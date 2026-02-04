НА ЖИВО
      сряда, 04.02.26
          Социалната комисия одобри на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване

          4 февруари 2026 | 20:23
          С 13 гласа „за“, 4 „против“ и без въздържали се парламентарната социална комисия одобри на първо четене проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, внесен от Министерски съвет на 30 януари, предаде БНР.

          Ключовият момент в проекта е въвеждането на т.нар. мултифондове – възможност осигурените да избират с какъв риск да се инвестират средствата от индивидуалните им партиди, в зависимост от възрастта си.

          Проектът предвижда в рамките на пенсионния фонд пенсионноосигурителните дружества да създават три вида подфондове с различен инвестиционен профил. Според критерия „възраст“ ще има автоматично разпределение на осигурените, освен ако някой изрично не е избрал подфонд.

          В динамичния подфонд ще бъдат осигурените до навършване на 50 години, в балансирания – над 50-годишните, а за хората, на които им остават три или по-малко години до пенсионна възраст, се изключва възможността за прехвърляне на средствата в по-рисков подфонд. Те ще бъдат задължително насочени към консервативен.

          Депутати и представители на КТ Подкрепа изразиха мнение, че в края на мандата на 51-ото Народно събрание не е подходящ момент да се правят промени в пенсионната система с дългосрочен ефект и че е необходимо широко обществено обсъждане. Те припомниха, че Пътната карта за пенсионната система все още не е факт и че не бива да се правят промени „на парче“.

          Председателят на социалната комисия Деница Сачева от ГЕРБ-СДС заяви, че темата за мултифондовете не е нова, по проекта се работи от години и той трябва да бъде разгледан.

          Заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев увери, че по отношение на финансовата грамотност в най-скоро време:

          „Към Министерството на финансите ще заработи портал за финансова грамотност, където ще има много подробна информация за допълнителното пенсионно осигуряване“.

          Заместник-председателят на Комисия за финансов надзор Диана Йорданова подчерта възможностите за инвестиране, които предвижда законопроектът:

          „Това, което сме предложили в законопроекта, ще разшири и възможностите, и ще даде такива за инвестиции в социална инфраструктура, образователна инфраструктура и пътна инфраструктура“.

