Изборът на служебен министър-председател и съставянето на междинно правителство предизвикват сериозни дискусии сред политическите анализатори, като основният фокус попада върху фигурата на Андрей Гюров.

- Реклама -

Според водещи социолози, именно той се очертава като най-вероятната номинация за поста, а политическите ходове на основните играчи – ГЕРБ, ПП-ДБ и Президентството – вече очертават стратегията за предстоящия вот.

В анализа си за текущата политическа обстановка, социологът от агенция „Мяра“ Първан Симеонов е категоричен, че логиката сочи към конкретно име.

„Андрей Гюров изглежда кандидатът, ще е странно да не е той. Важно е кой е вътрешен министър, всичко друго е ПР кампания“, коментира експертът, подчертавайки, че същинската битка за влияние ще се проведе именно на полето на вътрешното ведомство, което отговаря за организацията на изборния процес.

Добромир Живков от „Маркет Линкс“ подкрепя тезата, че обществото вече е настроено за този избор. Той обаче предупреждава за риска от прекомерни надежди към служебната власт.

Според него върху един служебен кабинет се стоварват твърде много очаквания, докато неговата основна и най-важна цел е да организира честни избори. Живков е категоричен, че не е работа на временното правителство да решава натрупаните системни проблеми на държавата.

По отношение на политическите маневри, Живков разчита действията на вицепрезидента Илияна Йотова като политическа ПР заявка, ако тя избира премиера от парламента.

В същото време лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов демонстрира ясна стратегия на „диалогичност и помощ на институциите“. Експертите отбелязват, че конституционните промени, ограничаващи избора на служебен премиер до списък от длъжности (т.нар. „домова книга“), значително са свили правомощията на държавния глава.

„По „домова книга“, президентът почти няма думата“, пояснява Живков.

Относно времевия хоризонт на вота, социологът отбелязва, че процедурата не се бави изкуствено, тъй като самата оставка е съвпаднала с навечерието на коледните и новогодишните празници.

Той уточнява логиката на политическия календар: „Избори не се правят зимата. Април месец може да не е най-подходящия момент, но никой не е очаквал да правим избори февруари или началото на март“.

В дългосрочен план политическата картина остава отворена за различни конфигурации. Първан Симеонов припомня важен детайл от поведението на държавния глава, отбелязвайки, че Румен Радев не отхвърля категорично възможността за политическо сътрудничество с Бойко Борисов.